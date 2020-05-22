Киев настаивает на открытии метро – председатель медкомиссии столицы

Гелевей в очередной раз подчеркнул, что украинские лаборатории не могут справиться с ПЦР-тестированием на коронавирусную болезнь и выдают результаты с задержкой.

Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей настаивает на возобновлении работы наземного общественного транспорта и метро в столице.

Об этом Гелевей заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в мире в течение последних двух дней каждые сутки коронавирусом инфицировались более 100 тыс. человек, что является рекордной цифрой, а общее количество активных случаев заболевания стремительно приближается к 3 млн человек.

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"Что касается Украины, то у нас два дня подряд была положительная динамика - число тех, кто выздоровел, было больше, чем число больных... Но на сегодняшний день вновь начался рост, и Украина движется к 13 тыс. больных. Очень хочется, чтобы эта цифра и была пиком заболеваемости COVID-19 и чтобы выше она не росла", - отметил он.

Гелевей также добавил, что в Киеве нет значительного улучшения ситуации с коронавирусом, хотя и нет большого роста заболеваемости.

Он напомнил, что для ослабления карантина правительство выдвинуло три требования: заполняемость коек в больницах, где лечат больных коронавирусной болезнью, которая не должна превышать 50%; количество ПЦР-тестирований в каждом регионе; заболеваемость за последние 7 дней на 100 тыс. населения.

"К сожалению, из-за более высоких, чем установлено, показателей числа больных на 100 тыс. населения в Киеве не разрешили ослабить карантинные меры... Но этот показатель инцидентности считается за 7 последних дней, поэтому завтра будет собираться штаб по борьбе с коронавирусом и если не будет какой-то вспышки, то уже завтра может быть принято решение, и мы перейдем на второй этап смягчения карантинных мер", - рассказал председатель медицинской комиссии Киева.

Гелевей подчеркнул, что будет держать ситуацию на контроле и если не будет резкого повышения количества заболеваний, будет настаивать на возобновлении работы наземного общественного транспорта 23 или 24 мая, а 25 мая - и работы метро.

Он уточнил, что в случае улучшения ситуации с 10 июня должны, в частности, заработать все рестораны города.

Председатель медкомиссии столицы также пояснил, что в основном из-за недостатка средств индивидуальной защиты в больницах заболело много медработников - 3 тыс. 907, из которых большинство - в Киеве.

"Это значительный показатель, который превышает все мировые показатели. У нас по смертности вдвое меньше показатель, а по числу больных врачей - вдвое больше. Это следствие того, что особенно на первых этапах борьбы с COVID-19 медикам не хватало средств индивидуальной защиты. К сожалению, и на сегодняшний день их не хватает", - заявил он.

По словам Гелевея, в Киеве еще не все медработники получили доплаты за борьбу с COVID-19.

"Вы знаете, что эти выплаты разделены на два денежных потока: выплаты за работу до 1 апреля и после 1 апреля. До 1 апреля выплаты медики должны были получать благодаря субвенциям, и до сих пор есть вопросы в разных регионах по выплате этих денег. В Киеве некоторым больницам выплатили даже в 9 раз больше. К сожалению, я неоднократно говорил мэру, что нельзя кого-то выделять больше, кого-то меньше. Потому что у нас есть кроме "скорой помощи" еще созданные при каждой поликлинике бригады по выезду к больным COVID-19. К сожалению, эти врачи не получили выплаты. К сожалению, не в полном объеме получили выплаты врачи, которые боролись с пневмонией... Что касается выплат за работу после 1 апреля, которые должна выплачивать Нацслужба здоровья, здесь так же были задержки. Сейчас выплаты пошли, но еще не во все медицинские учреждения... Договоры с НСЗУ почти все подписали, и надеюсь, что этот вопрос уже в полном объеме будет решен", - отметил он.

Гелевей в очередной раз подчеркнул, что украинские лаборатории не могут справиться с ПЦР-тестированием на коронавирусную болезнь и выдают результаты с задержкой.

"Киевская лаборатория делает в среднем по 500 тестов в день, а это очень мало для Киева, учитывая, что она должна тестировать не только больных, но и людей из группы риска - врачей, полицейских и контактных лиц", - рассказал депутат.

Он также подчеркнул, что ИФА-тестирование необходимо обязательно сделать всем, кто вылечился от COVID-19, ведь по данным Всемирной организации здравоохранения, не у всех людей, которые выздоровели, возникает иммунитет, кроме того даже у тех людей, которые его имеют, он может исчезнуть через несколько месяцев.

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