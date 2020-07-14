В Ривненской области ослабили карантин

С сегодняшнего дня разрешена работа учреждений культуры и кинотеатров при условии наполненности залов не более 50%.

В Ривненской области ослабляют карантинные меры.

Об этом сообщил председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль на своей странице в Facebook.

"Ривненская область вышла из "красной зоны". По состоянию на вечер 14 июля процент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 10,6 при допустимой норме менее 11%. Это означает, что Ривненщина может ослабить карантин", - написал он.

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Коваль отметил, что созвал внеочередное заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая разрешила работу учреждений культуры и кинотеатров при условии наполненности залов не более 50%.

"Завтра рассмотрим и возможность открытия ресторанов, кафе, баров, столовых в помещениях", - добавил председатель ОГА.

Как сообщал УНИАН, в Украине на 14 июля лабораторно подтверждено 54 тыс. 771 случай COVID-19, за минувшие сутки - 638 новых. Выздоровели 27 тыс. 154 человека, зарегистрировано 1 тыс. 412 летальных случаев.

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