В Одессе ночным клубам пригрозили закрытием из-за нарушений карантина

По словам мера Одессы Геннадия Труханова, в выходные, несмотря на карантин, в одном из популярных ночных клубов города была полноценная дискотека и фейерверк.

В Одессе власти обещают принять жесткие меры в связи с нарушением карантина в увеселительных заведениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания штаба по COVID-19 заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, выразив возмущение поведением отдельных владельцев клубов и ресторанов.

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«Будут жесткие меры… Вплоть до закрытия и это не должно вызывать сомнения. Я не настроен агрессивно, но многие решения принял бы прямо сейчас», - сказал Труханов.

Он отметил, что на фоне послабления карантина в городе наблюдается рост инфицирования коронавирусом и летальных случаев. Также изменилось протекание болезни – если раньше в инфекционную больницу поступали, в основном, пациенты в состоянии средней или легкой степени тяжести, то сейчас много «тяжелых» больных.

При этом, в минувшие выходные ряд увеселительных заведений работал практически без соблюдения ограничительных мер. Это, по данным Труханова, было широко растиражировано в социальных сетях и воспринимается их пользователями, как отсутствие в Одессе инфекции и приглашение приехать.

«Сейчас ехать больше некуда – границы закрыты – и в выходные все приезжают в Одессу. Посмотрите, что было – санитарные нормы вообще не соблюдались. Как издевательство, в отдельных клубах еще и салют устроили. Что это - насмешка?! С чего такое веселье?!», - акцентировал мэр.

Он назвал случившееся «свистопляской» и хамством по отношению к людям, которые, рискуя жизнью, борются с пандемией, - медиков, полиции, ГСЧС, коммунальщиков.

Как отметил Труханов, сезон только набирает обороты, и у властей может возникнуть проблема с контролем туристического потока.

«Если дальше так будет продолжаться, мы не сдержим ситуацию... Еще неизвестно, кто и откуда к нам приедет. Необходимо провести разъяснительную работу с отельерами, клубами. Сказать им, чтобы они не жаловались, если придется закрыть Одессу. Если динамика будет продолжаться, это сделать придется…», - подчеркнул Труханов.

По словам вице-мэра Олеся Янчука, в субботу-воскресенье ряд заведений допустили вопиющие нарушения, чем поставили под удар своих же коллег-рестораторов, которые работают, придерживаясь карантинных мер.

В числе нарушителей – известный ночной клуб «Park Residence», который находится на Французском бульваре, и позиционирует себя, как заведение, собирающее тусовку молодых и успешных людей, украинскую и международную элиту.

«Он прославил Одессу большой дискотекой с участием многих десятков людей, которые были без защитных масок. Работал не в режиме летней площадки, а, по существу, полноценного ночного клуба. Нарушены все нормы», - сказал Янчук.

Также нарушены нормы в кафе «The Fitz», расположенном на ул. Екатерининской. В этом заведении, как отметил Янчук, посетители образовали даже «тусовку» при входе - количество посетителей значительно превысило допустимое во время карантина.

«Вместе с Национальной полицией мы предпримем самые жесткие меры, чтобы пресечь действия таких несознательных предпринимателей», - сказал Янчук.

Заместитель начальника регионального главка Нацполиции Сергей Махотин заявил, что определенные силы правоохранителей будут перенаправлены на работу с развлекательными объектами. Он заверил, что совместно с профильными муниципальными службами в городе будет наведен порядок в считанные дни.

Ранее УНИАН сообщал, что в КГГА попросили полицию проверить работу ночных клубов столицы.