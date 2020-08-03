Глава Минздрава уточнил, чем грозит регионам из "красной зоны" отказ от усиления карантина
Регионам Украины, которые попали в "красную зону" по распространению коронавируса, но отказались усиливать адаптивный карантин, грозит режим чрезвычайной ситуации по заполнению коек в больницах.
Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.
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Комментируя разделение Украины на карантинные зоны, министр отметил:
"Такие показатели утверждены правительством. Еще раз хочу подчеркнуть: здесь нет никакой политики, других вещей - здесь чисто забота о здоровье украинцев и о контроле над уровнем заболеваемости в нашей стране. Это очень важно для того, чтобы мы не перешли в режим чрезвычайной ситуации по заполненности коек".
Как сообщал УНИАН, ранее Минздрав объяснил положения и правила действия адаптивного карантина в Украине.
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