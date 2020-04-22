Карантин в Украине продлили до 11 мая

По состоянию на утро 22 апреля в стране зафиксировано 6 тысяч 592 случая коронавирусной болезни.

В Украине до 11 мая продлили действие карантинных ограничений в связи с распространением COVID-19.

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"Предполагается продление срока действия карантина до 11 мая 2020 года", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов, представляя соответствующий документ.

Вместе с этим, сказал Степанов, документом предусмотрено позволить проезд в городском транспорте всех, кто изъявил желание быть донорами крови.

"Привлекать к работе отдельные категории работников без прохождения обязательного осмотра, срок которого пришелся на период карантина. То есть, мы говорим об определенных категориях работников, которые обязаны проходить медицинский осмотр, но, к сожалению, в условиях карантина они не имеют возможности это делать. Поэтому мы разрешаем это пройти позже. Кроме того, предлагается утвердить порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией лица, а именно - мы расширяем возможности по самоизоляции. Доработано приложение "Дія" для того, чтобы был контроль за лицами, которые находятся в самоизоляции", - отметил Степанов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, у правительства есть четкий план выхода из карантина, он состоит из 5 этапов.

"У нас есть очень четкий план выхода из карантина. План состоит из 5 этапов. Есть стартовая точка реализации этого плана. Мы ее условно можем назвать день "К", то есть день конца карантина. Начало реализации нашего плана сможем запустить при условии благоприятной эпидемической ситуации. По нашим прогнозам, этот день должен наступить 11 мая. Поэтому сегодня будем продолжать карантин до этой даты", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, для начала выхода из карантина в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране должен не изменяться, колебаться в пределах плюс-минус 5%.

"Второе условие - больницы, заполненные пациентами с COVID-19 меньше чем на 50% ... После этого идем дорожной картой выхода из карантина и реализуем следующие 4 этапа", - добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что по состоянию на утро 22 апреля в Украине зафиксировано 6 тысяч 592 случая коронавирусной болезни.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинцам придется жить в новых условиях минимум два следующих года: носить медицинские маски, соблюдать дистанцию, определенные правила дезинфекции и поведения в транспорте, в общественных местах.