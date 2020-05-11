В Черновицкой области частично продлили действие карантина

В то же время областные власти разрешили работу ресторанов на вынос и решили открыть музеи.

В Черновцах областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила на территории области работу учреждений общественного питания, нотариусов, музеев и других учреждений, в то же время продлила карантин для непродовольственных магазинов и рынков.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.

Так, комиссия на сегодняшнем заседании решила продлить действие карантинных ограничений на работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения, пребывание в общественных местах без масок, проведение массовых мероприятий, посещение детских и спортивных площадок, предоставление стоматологических услуг.

В то же время комиссия приняла решение с 12 мая возобновить работу кафе, ресторанов и других учреждений общественного питания (только в режиме доставки или на вынос), адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов, а также музеев.

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Кроме того, карантин также сохранится в учебных заведениях и воспитательных учебных учреждениях. Также продлены ограничения по движению пригородных автобусных рейсов и общественного транспорта в Черновцах.

Вместе с тем, в пресс-службе добавили, что особый режим въезда и выезда в Черновицкую область продолжает действовать до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений.

Как сообщал УНИАН, Черновицкая область остается в эпицентре распространения коронавирусной болезни COVID-19. По состоянию на 11 мая в области зафиксировано 2324 случая, среди которых 359 человек выздоровели, а 81 пациент умер.

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