Работа заведений общественного питания, ресторанов, кафе запрещается с 22:00 до 07:00, кроме заказов на вынос и адресной доставки.

Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

"Мы предлагаем отказаться от адаптивного карантина и перейти на общегосударственный карантин с ограничениями, которые действуют в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на территории страны в период действия карантина будет запрещено проведение всех массовых культурных, концертных, социальных, религиозных, рекламных мероприятий с участием более 20 человек; деятельность театров и кинотеатров, заполненностью кинозалов или залов более 50% мест; деятельность музеев, которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета один человек на 20 кв. м.

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Также будет запрещено осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в электрическом, железнодорожном транспорте, в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении в количестве больше, чем количество мест для сиденья предусмотренное технической характеристикой.

Кроме того, вводится полный запрет на проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов.

Деятельность предприятий общественного питания, ресторанов, кафе запрещается работа после 22.00 до 07.00, кроме заказов на вынос и адресной доставки.

Запрещается размещение посетителей в заведениях общественного питания на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения и больше 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет при условии, что посетители заходят в заведение и передвигаются по нему в маске; деятельность субъектов хозяйствования, которые обслуживают посетителей, в которых не нанесена маркировка для пребывания в очереди с соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 метра.

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Кроме того, запрещено посещение учебных заведений получателями образования группами численностью более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего, среднего, внешкольного, специализированного художественного образования; посещение учреждений дошкольного, общего, среднего, внешкольного, спортивного, специализированного художественного образования в случае, когда на самоизоляции более 50% получателей образования и персонала.

Напомним, в связи со сложной эпидемической ситуацией в Украине ввели также карантин выходного дня.

Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривал разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой "зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

Ранее Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина до конца 2020 года.

С 9 ноября начало действовать новое карантинное зонирование: вся Украина - была "оранжевая" и "красная"

Карантин выходного дня: что известно

9 ноября заместитель министра здравоохранения-главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время правительство примет решение о применении жестких карантинных мер в выходные дни.

Минздрав предложил установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины и запретить проведение всех массовых культурных мероприятий, ограничить деятельность зон питания, детских комнат и развлекательных зон в ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов.

Также рекомендовалось субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания лиц старше 60 лет.

Кроме того, Минздрав предлагал в "красных зонах" разрешить работать магазинам, но с 07:00 до 20:00, при этом чтобы количество посетителей было 1 на 20 квадратных метров.

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Автор: Леся Лещенко