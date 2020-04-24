Духовенство Почаевской лавры нарушило обещания о закрытии храма на Пасху - председатель райсовета

Наместник лавры закрыл храм только после вспышки коронавируса.

Представители Почаевской Свято-Успенской лавры в Тернопольской области нарушили договоренности относительно совершения богослужений в условиях карантина, введенного в связи с распространением коронавируса.

Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1 заявил председатель Кременецкого райсовета Владимир Стефанский.

"Я лично разговаривал с владыкой где-то 3-4 недели назад. Были определенные договоренности относительно закрытия их лаврского отеля. Он был закрыт - были выполнены эти условия. Далее переговоры вел начальник главного управления полиции в Тернопольской области. Определенные договоренности были выполнены, но определенные - недовыполнены. Скажем, договоренности по дезинфекции территорий лавры, другие вещи были выполнены. Но все-таки лаврские церкви не были закрыты и проходили богослужения не только снаружи, как было договорено, а люди пошли в храм внутрь", - подчеркнул он.

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Стефанский напомнил, что сейчас власть Кременецкого района полностью заблокировала город Почаев на вход и на выход, а также полностью заблокирована изнутри Почаевская лавра.

"То есть наместник лавры наконец принял решение о том, что мы просили его перед пасхальными праздниками. Все-таки лавра закрыта полностью. Люди по-разному относятся к этому, понятно", - рассказал он.

По словам Стефанского, большинство людей поддерживают действия власти.

"Потому что, если мы сегодня допустим распространения того коронавируса на весь Кременецкий район, Тернопольская область и далее, то это, по мнению людей, есть неправильно. Хотя, конечно, есть недовольные - те, которым мешают те действия, которые мы сделали. Но я думаю, мы поступили правильно. Потому что эпидемиологи определили город Почаев полностью контактным. То есть город имеет 8 тысяч населения. На тот момент, когда были введены жесткие меры, было уже 30 заболевших. Сегодня мы имеем 46 - по состоянию на 10 часов утра. И по данным, которые будут озвучены завтра, мы будем еще сегодня иметь плюс 13-15 человек", - добавил председатель райсовета.

Напомним, полиция открыла уголовное производство за нарушение правил карантина в Почаевской Свято-Успенской лавре в Тернопольской области. Во время богослужения на Пасху в храме находилось "значительное количество верующих", часть из которых не соблюдали социальной дистанции.