При этом, эффективность локдауна оценивают значительно выше, чем "карантина выходного дня"

В Украине 61% граждан считают нецелесообразным введение полного локдауна, но его эффективность оценивают выше, чем от "карантина выходного дня".

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Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"61% считают нецелесообразным введение жесткого карантина" (локдауна), (36% поддерживают). При этом, его эффективность оценивают значительно выше, чем "карантина выходного дня": 55% считают, что распространение коронавируса вследствие локдауна уменьшится, 42% – имеют противоположное мнение", - говорится в результатах исследования.

Исследование было проведено с 15 по 17 ноября среди взрослого населения. Было опрошено 3 тыс. респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

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Автор: Виктория Гордиенко