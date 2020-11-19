В Украине 61% граждан считают нецелесообразным введение полного локдауна, но его эффективность оценивают выше, чем от "карантина выходного дня".
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Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".
"61% считают нецелесообразным введение жесткого карантина" (локдауна), (36% поддерживают). При этом, его эффективность оценивают значительно выше, чем "карантина выходного дня": 55% считают, что распространение коронавируса вследствие локдауна уменьшится, 42% – имеют противоположное мнение", - говорится в результатах исследования.
Исследование было проведено с 15 по 17 ноября среди взрослого населения. Было опрошено 3 тыс. респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.
Карантин в Украине: что известно
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