Карантин в июне: в Минобразования рассказали, как у студентов будет проходить сессия

Все будет зависеть от ситуации в том или ином регионе, отмечает министр.

Сессия в высших учебных заведениях Украины в условиях карантина будет проходить в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе страны.

Об этом рассказала и.о. министра образования Любомира Мандзий в эфире ТСН.

"В Украине с 22 мая до 22 июня будет адаптивный карантин, происходят ослабления. Каждая область может принимать решения о смягчении тех или иных карантинных мероприятий", - заявила министр.

По ее словам, если в регионе будут плохие показатели заболеваемости, то сессия будет происходить дистанционно.

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"Если показатели в области позволят, то областная комиссия может принимать решение и администрация заведения подготавливает заведения к открытию... Так же и следующий этап - с 1 июня. Когда в группах не более десяти человек, то можно организовывать экзаменационную сессию в учреждениях высшего образования или проводить защиту диссертации. Это зависит от ситуации в регионе: происходит ли ослабление карантинных мер", - подчеркнула Мандзий.

При этом учреждения образования должны обеспечить дистанцию, наличие антисептиков, проведение дезинфекции.

Как сообщал УНИАН, накануне Минобразования утвердило даты проведения ВНО в 2020 году.

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