МОН утвердило даты проведения ЗНО 2020

Результаты основной сессии станут известны к 29 июля.

Министерство образования и науки Украины приняло решение о сроках проведения основной сессии ЗНО в 2020 году.

Об этом говорится в приказе МОН № 664 от 20 мая 2020 года.

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Следовательно, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется с 25 июня по 17 июля:

математика — 25 июня

украинский язык и литература — 30 июня

физика — 2 июля

испанский, немецкий, французский языки — 6 июля

английский язык — 7 июля

история Украины — 9 июля

биология — 13 июля

география — 15 июля

химия — 17 июля

Результаты основной сессии станут известны к 29 июля, дополнительная сессия начнется с 23 июля по 11 августа.

Результаты дополнительной сессии — до 14 августа.

До 4 июня 2020 года зарегистрированные участники смогут скачать со своих информационных страниц приглашение-пропуск, где будет указано время и место проведения тестирования.

Информацию о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будут размещены на информационных страницах участников тестирования до 29 июля 2020 года.

В этом году для участия в дополнительной сессии ЗНО смогут зарегистрироваться во время дополнительного периода регистрации (25 мая – 9 июня) все, кто не смог зарегистрироваться в течение 3 февраля — 24 марта.

Как сообщал ранее УНИАН, в 2020 году жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма смогут по упрощенной процедуре вступать в 91 вуз Украины. В этом году расширился перечень учреждений высшего образования. Из них 77 вузов подчинены МОН, а 14 – Минздраву, МВД и Минкульту.