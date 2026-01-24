К весне в Киеве могут закрыться 20% заведений, - директор центра 'Рестораны Украины'

В январе фактически все заведения города почувствовали резкое падение посещаемости примерно вдвое.

К весне в Киеве может закрыться каждое пятое заведение, то есть 20% рынка. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала Ольга Насонова, ресторанный консультант и директор аналитического центра "Рестораны Украины".

По словам Насоновой, с декабря начался "ресторанопад", который все еще продолжается. Так, декабрь не принес желаемого объема посещений, а январь "оказался вообще просто катастрофическим".

"В украинском ресторанном бизнесе сейчас есть так называемая "золотая лига" - это около 10% заведений на рынке, которые даже сейчас нормально себя чувствуют. У них есть посетители. Да, у них есть проблемы, но они не убыточны и у них все нормально в целом. Но это очень небольшой процент рынка", - сказала она.

Насонова отметила, что сейчас есть то, чего на рынке не было раньше, если не брать во внимание "времена COVID" - это временное закрытие заведений.

"Глядя на то, что происходит, я думаю, что к весне у нас действительно могут закрыться вот эти 20% рынка", - подчеркнула эксперт.

Кто больше всего страдает

Эксперт отметила, что маленькие, семейные и одиночные заведения - это самая уязвимая категория ресторанного бизнеса, и они закрываются первыми. А лучше всего чувствуют себя преимущественно известные, сетевые и премиальные заведения.

В то же время, отмечает Насонова, в январе фактически все заведения Киева отметили резкое падение посещаемости примерно вдвое.

Когда ситуация улучшится

"Весной ситуация частично улучшится, потому что сейчас даже мощные генераторы не могут обеспечить нормальную температуру в зале. Поэтому сидеть во многих заведениях просто холодно, почти везде", - сказала она.

Насонова объяснила, что удерживать тепло в заведении стоит очень дорого, ведь цена топлива для генератора даже для небольшого заведения может составлять несколько тысяч гривен в день.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы выехать из города из-за очень сложной ситуации в энергетике.

Он также призвал работодателей организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на удаленную работу.

