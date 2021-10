В 2021 году празднование Рождества и Нового года будет стоить значительно дороже. Разбираемся, к чему готовиться предпринимателям и чего ждать родителям.

В ближайшее время семьи в Украине и во всем мире столкнутся с ростом цен на детские игрушки, поскольку предприятия не успевают удовлетворить растущий спрос. Проблемы начинаются в портах стран-производителей, таких как Китай — предложение по пустым транспортным контейнерам чрезвычайно ограничено. Ситуацию спровоцировало глобальное прекращение торговли в разгар пандемии.

Сейчас ожидание доставки составляет примерно три недели, а платить за нее приходится намного больше. Директор LondonToyCompanyДжоэлБерковиц, одним из клиентов которого является Amazon, сообщает, что до локдаунов они привозили около 30 контейнеров и платили за них 30 000 фунтов стерлингов. Теперь сумма вырастет до 150 000 фунтов стерлингов.

Проблема коснется всей Европы и Америки. Задержки с поставками в зимний период также приведут к дефициту самых трендовых позиций. Если вам нужно купить детские игрушки к зимним праздникам, об этом стоит позаботиться уже сегодня, пока топовые товары еще можно заказать со скидками.

Какие игрушки дарить детям в 2021–2022 году?

Если в вашем окружении есть ребенок и вы не знаете, что ему подарить, помогут наши подсказки. Мы изучили рекомендации топовых магазинов и отраслевых экспертов, чтобы найти трендовую продукцию для мальчиков и девочек:

Barbie. Игровой набор "Гардероб мечты" и шкаф-чемодан с куклой оформлены в фирменном стиле Барби и радуют модниц стильной кукольной одеждой.

Fisher-Price. Умный щенок с технологией SmartStages для детей старше полугода позволяет выбрать уровень обучения в зависимости от возраста.

LEGO. Коллекции StarWars, DC ComicsSuperHeroes и Ideas не теряют популярности. Последняя позволяет компании реализовать лучшие идеи фанатов. Один из таких проектов — "Корабль в бутылке".

L.O.L Surprise!. Игровые наборы O.M.G. с жизнерадостными длинноволосыми модницами не покидают девичьи виш-листы.

NERF. Бластеры со стильным футуристическим дизайном вызывают неистовый восторг у мальчишек и помогают им развивать точность, меткость.

В пятерку лидеров не вошли знаменитые бренды Rainbow High, Star Wars, Marvel, Disney Raya and The Last Dragon, Paw Patrol. У каждой марки есть свои фанаты и множество качественных товаров для развития, развлечения. Вы можете приобрести их в любом городе без лишних расходов и разочарования.

Автор: Иван Бойко