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Компания Favbet обращается к украинским СМИ с просьбой не распространять неправдивую информацию по поводу санкций. Компании Favbet нет в санкционных списках, поскольку она работает исключительно на территории Украины и в ряде стран Европейского Союза – Хорватии, Румынии и на Мальте.

Сегодня в Украине введены санкции против ряда российских букмекерских компаний и лотерей сроком на 50 лет. Указ №145/2023 о решении СНБО от 10 марта 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" вступает в силу с даты публикации. Ознакомиться с указом Президента Украины можно здесь.

Важно! Компания Favbet как ведущий оператор рынка работает в Украине легально, по действующим украинским лицензиям. Никаких санкций на группу компаний Favbet не наложено.

Видео дня

Волна черного пиара о компании Favbet, которую подхватили некоторые украинские СМИ, является спланированной и нарушает все стандарты журналистики.

Представители компании просят СМИ придерживаться стандартов журналистики, детально изучать первоисточник и не распространять фейки относительно Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation, 95% проектов которого сегодня переориентированы на помощь стране, переселенцам и ВСУ.