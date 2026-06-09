Индивидуальный подход к каждому: в Интерпайп Пинчука рассказали, как помогают мобилизованным

Мобилизованные нуждаются в индивидуальном сопровождении со стороны работодателя. Такая поддержка значительно эффективнее стандартных пакетов, ведь потребности военнослужащего зависят от многих факторов – должности, военной специальности, срока службы, состояния здоровья, бытовых условий и т. д. И, безусловно, она необходима на протяжении всего периода службы военного. Об этом в компании "Интерпайп" Виктора Пинчука рассказали журналистам NV и поделились опытом такой поддержки.

"У каждого нашего мобилизованного свой путь в армии. Кто-то сразу становится штурмовиком, кто-то – пилотом FPV-дронов, кто-то работает в группе огневой поддержки, а кто-то ремонтирует тяжелую бронетехнику. Это функционально разные задачи, и для их выполнения нужна разная поддержка", – говорит директор по коммуникациям "Интерпайп", куратор направления помощи военным Людмила Новак.

Именно поэтому корпоративная Патронная служба Интерпайп, которая заботится о мобилизованных сотрудниках, работает с конкретными запросами от конкретных людей. С бойцами общаются индивидуальные координаторы, которые находятся на связи круглосуточно. Ведь запрос может быть срочным, а от своевременной поддержки зависят боевая эффективность и жизнь защитника.

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"Для штурмовика важную роль играют баллистическая защита, обувь и амуниция, которая не является слишком тяжелой. А если человек служит в ремонтной бригаде и ремонтирует бронетехнику, там нужны специфические инструменты", – добавляет Людмила.

В компании отмечают, что за более чем четыре года война изменилась, а соответственно – изменились и запросы. Если в первые месяцы не хватало элементарной амуниции и бытовых вещей, то теперь основной дефицит – техника. И крупный бизнес удовлетворяет эту потребность для своих сотрудников, ведь он обладает технической экспертизой, пулом надежных поставщиков, опытом закупок и может быстро реагировать на новые запросы.

Эффективность адресной поддержки иллюстрируют истории самих бойцов. Одну из них рассказал Виталий Дрозд, который работал машинистом крана на колесном производстве. С начала полномасштабного вторжения он служит в армии: сначала в понтонно-мостовых подразделениях, а сейчас – во взводе БПЛА 93-й бригады.

"Помню первые дни мобилизации. Это был март 2022 года. Нас поселили в палатках, было очень холодно, стояли сильные морозы. Нужны были карематы, спальные мешки, теплая одежда, форма, термосы, лекарства. В то время почти не было нормальных бронированных плит. Их делали из рессор или какого-то металла. Это было ненадежно. Компания предоставила нам очень качественные плиты – легкие и надежные", – вспоминает он.

Сегодня фронт для Виталия выглядит совсем иначе.

"Сейчас фронту нужны ударные и разведывательные дроны, ноутбуки, планшеты, ретрансляторы, генераторы, детекторы дронов, Starlink, павербанки – все, что нужно пилотам", – добавляет военный.

Сейчас в армии служат почти 1200 сотрудников компании. Каждого из них поддерживают адресно с первого дня службы. При необходимости сопровождают во время ранений и заболеваний, предоставляют юридические консультации, психологическую поддержку, а после демобилизации продолжают работать с защитниками уже в статусе ветеранов.

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