20 октября будут действовать графики для промышленных потребителей.

Завтра, 20 октября, по всей Украине будут действовать графики отключений света для промышленных потребителей. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Согласно сообщению, графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут применяться с 06:00 до 22:00 во всех регионах Украины.

Указанная причина ограничений - это последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, в Черниговской области будут продолжаться почасовые отключения для бытовых потребителей, которые утвердит оператор системы распределения (облэнерго).

В Укрэнерго предупредили, что ситуация может измениться и призвали следить за актуальной информацией на сайтах облэнерго.

Ситуация со светом в Украине - последние новости

Напомним, что российская армия уже который год обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины. В этом году, отметили в Укрэнерго, враг пытается нанести тотальные повреждения объектам энергетики, чтобы вывести их из строя на долгий срок, или сделать непригодными для ремонта. Эксперты говорили, что на каждую подстанцию россияне запускают большое количество дронов.

После очередной волны атаки, 17 октября в нескольких регионах Украины были применены экстренные и аварийные отключения электроэнергии. Из-за сложной ситуации в энергосистеме отключения были применены в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.

