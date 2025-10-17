Решение о введении ограничений вынужденное.

По Украине распространяются экстренные и аварийные отключения света. Соответствующую команду облэнерго уже получили от НЭК "Укрэнерго".

Обновлено в 10:26: в ДТЭК сообщили об отмене экстренных отключений в столице и Киевской области.

По информации ДТЭК, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения.

При этом аварийные отключения действуют в Кировоградской области.

"С 09:09 по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений", - отметили в "Кировоградоблэнерго".

Кроме того, в Полтавской области в 8:55 применили график аварийного отключения света. В АО "Полтаваоблэнерго" сообщили, что это связано с последствиями российских атак на объекты энергетики.

В Сумской области ГАВ действуют для 1 и 2 очереди потребителей.

"Графики аварийных отключений применяются в случаях, когда за очень короткий срок надо немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно", - напомнили в "Сумыоблэнерго".

В свою очередь в "Черниговоблэнерго" напомнили, что в области действует график почасовых отключений.

В то же время, в "Укрэнерго" отметили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме - в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и частично Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях сейчас введены аварийные отключения.

"На Черниговщине, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей. Это - следствие систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона на протяжении нескольких предыдущих недель. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются", - добавили в компании.

Отключение света в Украине - последние новости

В Украине уже не первый день применяют аварийные и экстренные отключения света, а в некоторых регионах ввели графики почасовых отключений. Причина - введение мер - последствия российских атак на объекты энергетики.

Так, вчера, 16 октября, Россия нанесла удар по Полтавской области. Были атакованы объекты газодобычи "ДТЭК Нефтегаз". Их работа была прекращена. Кроме того, российская армия атаковала город Нежин в Черниговской области, а также областной центр.

