Госпредприятие по протезированию могло присваивать средства: ветеранское сообщество требует внимания Улютина

Украинские правоохранители открыли уголовное производство в отношении должностных лиц ГП "Днепропротез" (ГКП "ДЕПОП") по обвинениям в присвоении бюджетных средств, выделенных на протезирование раненых защитников. Ветеранские организации уже призвали министра социальной политики Дениса Улютина и премьер-министра Юлию Свириденко лично проконтролировать борьбу с коррупцией в этой сфере. Если обвинения подтвердятся, действия предприятия можно будет сравнить с мародерством.

Такое мнение высказал военнослужащий, блогер и политический эксперт Кирилл Сазонов в своем блоге на сайте Цензор.НЕТ.

"Их обвиняют в присвоении средств, выделенных на протезирование наших ребят. Схема, которую описывают расследователи, выглядит цинично: подделывались документы о предоставлении услуг, списывались миллионы", – отметил Сазонов.

В частности, он привел пример ветерана Виталия Бакрева. Согласно документам ГКП "ДЕПОПс", ему якобы установили протез стоимостью 1,5 млн грн, однако сам Бакрев это отрицает и утверждает, что протезировался в Германии, а его подпись, вероятно, подделали.

"Есть показания и других ребят, которым, по имеющейся информации, ставили некачественные комплектующие или оформляли услуги только "на бумаге". Более того, сообщается о признаках искусственной монополии: когда в выводах ВЛК вместо рекомендации "требует протезирования" указывали конкретного исполнителя – "Днепропротез"", – подчеркнул Сазонов.

Поскольку речь идет о государственном предприятии, находящемся в сфере управления Министерства социальной политики, эксперт призвал министра социальной политики Дениса Улютина и главу Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью Виталия Музыченко инициировать проверку эффективности контроля за использованием бюджетных средств.

"Открыто уголовное дело, идет расследование. Что ж, если эта информация подтвердится, то это не просто коррупция, это мародерство. Следствие должно разобраться: это служебная халатность или что-то большее? Общество ждет прозрачного расследования и ответов", – отметил Сазонов.

Напомним, вокруг ГП "Днепропротез" разгорелся публичный скандал после публикации материалов журналистского расследования о возможных злоупотреблениях при протезировании военных, в частности о завышении стоимости изделий, оформлении услуг без фактического их предоставления и использовании персональных данных ветеранов.

