Favbet Foundation передал ВСУ полноприводный пикап (пресс-служба)

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для Вооруженных сил Украины еще один пикап для выполнения боевых задач на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Оснащенный для условий фронта Ford Ranger передан подразделению, выполняющему боевые задачи на территории Донецкой области.

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Вместе с авто бойцы получили вещи первой необходимости и продукты от жителей Блиставицькой общины Киевщины.

Как сообщалось, Favbet Foundation-благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.