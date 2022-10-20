Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для Вооруженных сил Украины еще один пикап для выполнения боевых задач на передовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
Оснащенный для условий фронта Ford Ranger передан подразделению, выполняющему боевые задачи на территории Донецкой области.
Вместе с авто бойцы получили вещи первой необходимости и продукты от жителей Блиставицькой общины Киевщины.
Как сообщалось, Favbet Foundation-благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.
На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.