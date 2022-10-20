Оснащенный для условий фронта Ford Ranger передан подразделению, выполняющему боевые задачи на территории Донецкой области.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для Вооруженных сил Украины еще один пикап для выполнения боевых задач на передовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Оснащенный для условий фронта Ford Ranger передан подразделению, выполняющему боевые задачи на территории Донецкой области.

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Вместе с авто бойцы получили вещи первой необходимости и продукты от жителей Блиставицькой общины Киевщины.

Как сообщалось, Favbet Foundation-благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодня 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.