Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из штурмовых подразделений Вооруженных Сил Украины внедорожник Mazda BT-50, сообщили представители фонда.

Автомобиль поступил в распоряжение подразделения, участвующего в наступательных операциях на востоке Украины.

Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 190 автомобилей, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов".

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В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.