Farmak – победитель престижной британской премии International Brilliance Awards 2026

Фармацевтическая компания Farmak стала победителем в номинации" Employee Engagement" (вовлеченность сотрудников) и серебряным призером в номинации "Recruitment & Retention" (подбор и удержание персонала) британского конкурса International Brilliance Awards 2026. Награждение победителей состоялось 22 января в Лондоне.

International Brilliance Awards – одна из ведущих международных премий, основанная в Великобритании. Ежегодно она отмечает достижения, инновации и лидерство в сферах бизнеса, маркетинга, HR и внутренних коммуникаций. Премия существует более десяти лет и каждый раз получает сотни заявок от бизнесов со всего мира. Победителей выбирают по уровню инноваций, стратегическому влиянию и реальным результатам.

Farmak получил высшую награду Brilliance Award Winner за проект "Мы рядом. Мы благодарны. Мы действуем". Это комплексная инициатива, демонстрирующая трансформацию корпоративной культуры компании в условиях войны. Инициатива объединила волонтерское движение сотрудников, поддержку коллег-защитников, благотворительные программы, помощь раненым военным в период реабилитации, донорство крови и другие социальные проекты. Все это усиливает доверие, сплоченность и вовлеченность команды.

Серебряную награду Farmak получил в категории Recruitment & Retention. За системный и долгосрочный подход к развитию талантов. Речь идет об инвестициях в молодых специалистов, стратегическом сотрудничестве с университетами, создании среды для профессионального роста и стабильности каждого сотрудника.

Наряду с Farmak среди лауреатов – DHL Global Forwarding, SAP, Lenovo, General Mills, AstraZeneca Kazakhstan и другие международные бренды. Среди украинских компаний-победителей также Kernel в номинации Diversity & Inclusion, Метинвест – в номинации Corporate Wellness.

"Уже второй год подряд наши кейсы получают международное признание. Для Farmak всегда самыми важными были люди – пациенты, для которых мы создаем лекарства, и команда, которая их разрабатывает и производит. В своих проектах мы показали международному сообществу, как работаем в условиях полномасштабной войны, как сочетаем профессионализм с высокой человечностью и стойкостью, как стали еще более сплоченными и как вместе помогаем стране преодолевать это сложнейшее время", – отметила Виктория Кондрашихина, HR-директор Farmak.

