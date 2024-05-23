Если в подразделение полиции в установленном порядке от ТЦК поступало обращение в отношении лица, тогда в полицейские имеют право на осуществление административного задержания.

Если во время проверки документов у лица есть документ, удостоверяющий его личность, однако отсутствует военно-учетный документ, в таком случае полицейский документирует этот факт, после чего с целью предоставления правовой оценки действиям лица материалы направляет в ТЦК.

Это будет в случае, если обращение ТЦК в подразделение полиции по доставке именно этого лица не поступало, заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "Интерфакс-Украина".

В том случае, если в подразделение полиции в установленном порядке от ТЦК поступало обращение в отношении этого лица, тогда полицейские имеют право на осуществление административного задержания и доставку лица в соответствующий ТЦК.

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"А если во время проверки у лица отсутствуют военно-учетные документы и документы, удостоверяющие личность, полицейский может осуществлять административное задержание для установления личности. Оно может длиться не более трех часов, - добавил он.

По его словам, если же установлено лицо, которое в соответствии с обращением ТЦК совершило административное правонарушение, то в таком случае полицейский уполномочен на осуществление административного задержания и доставку военнообязанного в ТЦК.

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Обнародован перечень документов, которые необходимо носить с собой военнообязанным, призывникам и резервистам.

Информацию обнародовали в Telegram Силы обороны юга. Так, человек должен иметь: приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

"Важно иметь информацию по обновлению данных из Единого государственного реестра. Это может быть VIN-код, полученный в ТЦК, выписка, полученная через ЦНАП, или информация в приложении "Резерв +", - говорится в сообщении.

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