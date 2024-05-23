Военнообязанным важно иметь информацию насчет обновления данных из Единого государственного реестра, отметили в Силах обороны юга.

Обнародован перечень документов, которые необходимо носить с собой военнообязанным, призывникам и резервистам.

Информацию обнародовали в Telegram Силы обороны юга. Так, человек должен иметь: приписное удостоверение, военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

"Важно иметь информацию по обновлению данных из Единого государственного реестра. Это может быть VIN-код, полученный в ТЦК, выписка, полученная через ЦНАП, или информация в приложении "Резерв+", - говорится в сообщении.

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Если в выписке не отображается VIN-код (21 цифра), то необходимо обращаться исключительно в ТЦК, отмечается в сообщении.

В центре внимания мобилизация - Украина это должна знать

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет имеют 60 дней, чтобы обновить свои учетные данные. Сделать это можно в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, Центре предоставления административных услуг или в электронном кабинете с помощью программы "Резерв+", которую также запустили 18 мая.

Адвокат компании Riyako & Partners Николай Максимов также разъяснил понятия "снят" и "исключен" с воинского учета, которые имеют разницу. Так, человек, который имеет статус "исключенного", теряет статус военнообязанного. Таким образом, его нельзя призвать во время мобилизации и вручить повестку. Кроме того, люди с таким статусом не обязаны проходить ВВК и обновлять свои данные. Само понятие "исключен" - постоянное и зависит от года принятия.

В то же время статус "снят с воинского учета" - мера временная, и он не освобождает человека от статуса военнообязанного. Это означает, что ему придется проходить военно-врачебную комиссию, обновлять свои данные, а также извещать военкоматы об изменении места жительства и выполнять другие обязанности статуса, независимо от даты его присвоения.

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