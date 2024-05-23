Для получения VIN-кода нужно прибыть в свой территориальный центр комплектования и социальной поддержки и пройти военно-врачебную комиссию.

Согласно новому закону о мобилизации военнообязанные, которые будут обновлять свои данные, теперь будут получать военно-учетный документ с VIN-кодом. Об этом рассказал Суспильному руководитель воинского учета, бронирования и внедрения единого государственного реестра военнообязанных Житомирского областного ТЦК и СП Виктор Полторакин.

Он утверждает, что VIN-код это - учетная запись каждого военнообязанного в едином государственном реестре "Оберіг" и при считывании такого штрихкода отображается информация о человеке.

Для получения VIN-кода нужно прибыть в свой территориальный центр комплектования и социальной поддержки и пройти военно-врачебную комиссию.

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"Когда человек пришел, обновил свои данные, ему вклеивается VIN-код в его военно-учетный документ. Если у человека нет VIN-кода, то это не значит, что он нарушитель правил воинского учета или законодательства. VIN-код нужен прежде всего для того, чтобы, если он приходит в ТЦК и СП для уточнения данных или по определенным другим причинам, оператор Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов может ускорить процесс поиска его данных", - пояснил Полторакин.

Мобилизация в Украине - объяснения специалистов

Адвокат Елена Хоменко объяснила, что, согласно закону, во время военного положения работодатель обязан отпускать военнообязанных для обновления данных в ТЦК или для прохождения военно-врачебной комиссии. Проблема может возникнуть, если подчиненный этим будет злоупотреблять.

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