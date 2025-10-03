Он отметил, что после запрета маркетинговых договоров с 1 марта цены должны были снизиться на 22%, однако этого не произошло.

Политолог и военный Кирилл Сазонов заявил, что фармпроизводитель "Дарница" фактически не снизил цены на лекарственные средства после принятия запрета маркетинговых платежей, который компания активно лоббировала.

"В конце 2024 года цены на препараты "Дарницы" были резко повышены. Впоследствии компания объявила о якобы снижении стоимости, однако оно коснулось лишь около 20 позиций из более 250 наименований", - отметил Сазонов в своем телеграмм-канале.

Он напомнил, что топ-чиновница компании Екатерина Загорий публично признавала значительные расходы на маркетинг, мол, компания платила розничным сетям 22% от стоимости лекарств за право стоять на полке.

Поэтому после запрета маркетинговых договоров с 1 марта цены должны были снизиться на 22%. Однако этого не произошло, а компания наоборот повысила стоимость препаратов.

"Фактически же "Дарница" подняла цены на весь портфель, сымитировала снижение на части препаратов и сэкономила минимум 22% на каждом. Выиграла от этого только компания, тогда как ни потребители, ни государство уменьшение цен не почувствовали. Зато объемы продаж резко упали", - подытожил эксперт.