В советское время исторический жестовой язык украинцев был почти уничтожен, говорят специалисты.

На фоне общей волны дерусификации в Украине незаметно для большинства граждан происходит очищение украинского жестового языка от русизмов. Об этом изданию Kyiv Independent рассказала заместитель председателя Украинского общества глухих Татьяна Кривко.

В советское время украинский жестовый язык был практически уничтожен, поскольку знаки и орфографию заменили русскими, говорит Кривко. Но с началом полномасштабной войны все больше и больше людей, использующих жестовый язык в Украине, стремятся избавиться от этих русизмов.

"Сегодня сообщество глухих в Украине не хочет иметь ничего общего с русским языком. В результате многие либо полностью, либо частично избегают [русских жестов]", – рассказала она.

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Кривко приводит пример с таким важным бытовым словом как "спасибо". До полномасштабного вторжения России украинцы, которые пользуются жестовым языком, благодарили друг друга русским жестом, который напоминает снятие шляпы и поклон.

"Но мы (украинцы) ни перед кем не должны склоняться. Поэтому мы избавились от этого и теперь используем [международный] знак "Спасибо", который обозначается поднятием доминирующей руки к подбородку и движением ее немного вниз и к человеку, с которым вы разговариваете", — говорит г-жа Кривко.

Пока идет война, общество глухонемых в Украине продолжает развивать украинский жестовый язык. В частности, создана экспертная комиссия украинского жестового языка для искоренения российских влияний. Комиссия постоянно реконструирует исторические знаки, разрабатывает новые знаки и орфографию, или принимает международные жесты, как это сделали со словом "спасибо".

При этом каждый украинец, пользующийся жестовым языком, теперь хорошо знает все специфические жесты для обозначения военных терминов, которые ранее были известны лишь узкому кругу пользователей жестового языка. В частности это жесты на обозначение таких понятий как "воздушная тревога", "бомбоубежище", "взрывы", "дрон-камикадзе Шахед", "кассетные боеприпасы", "артиллерия" и тому подобное.

Дерусификация в Украине

Как писал УНИАН, полномасштабная война ускорила процесс дерусификации в Украине, который начался еще после Революции Достоинства. Дерусификация имеет достаточно широкий спектр проявлений и не сводится к украинизации топонимов, имеющих откровенно русское происхождение, как это было в случае с Южноукраинской АЭС.

Частью дерусификации является отказ от использования фамилий российских деятелей в названиях украинских заведений и в топонимах. Например, в Харькове из названия театра убрали приставку "имени Пушкина". А в Одессе районы города, названные в честь россиян, теперь имеют названия, отсылающие к истории этого региона.

В конце концов, демонтаж памятников русским деятелям тоже является проявлением дерусификации.

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