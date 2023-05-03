Новые названия получили Малиновский и Суворовский районы.

В Одессе переименовали два района, которые когда-то были названы в честь российского генералиссимуса Александра Суворова и советского маршала Родиона Малиновского.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на сессии депутаты Одесского городского совета поддержали изменение названий двух из четырех районов города.

Отмечалось, что решение принято, в том числе на основании выводов и рекомендаций историко-топонимической комиссии, которая работает при исполнительном комитете горсовета.

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В частности, переименовали районы Малиновский, который в советские времена был назван в честь маршала Советского Союза Родиона Малиновского, и Суворовский, который в свое время получил название "в память" о российском генералиссимусе Александре Суворове.

Согласно решению депутатов городского совета, Малиновский район теперь будет называться Хаджибейским. Как пояснили авторы проекта, таким образом, увековечено предыдущее название Одессы – Хаджибей.

"Хаджибей (Гаджибей, Качибей, Коцюбиев) – поселение с замком и стоянкой для судов, которое размещалось на месте современной Одессы. Первое письменное упоминание о порте Качибей датируется 1415 годом", - говорится в пояснительной записке.

Суворовский район стал Пересыпским - в честь прославленного в Одесском фольклоре микрорайона Пересыпь.

Авторы проекта пояснили, что Пересыпь – это созданная отложениями из песка местность, отделяющая Хаджибейский и Куяльницкий лиманы от Черного моря. Первое упоминание об одесских пересыпях относится к середине ХV века. Именно сюда (к Пересыпи) приходили чумаки за солью, впоследствии здесь размещалось казацкое поселение.

Дерусификация в Украине

21 марта Верховная Рада Украины приняла закон, которым запрещается присваивать географическим объектам Украины названия, превозносящие или символизирующие государство-оккупанта.

В Киеве уже дерусифицировано проспект Победы, Брест-Литовское шоссе и еще десятки улиц, переулков, проспектов и бульваров.

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