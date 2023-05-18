Украинская столица очищается от признаков многовековой колонизации.

Киевсовет переименовал три станции столичного метро: "Дружбы народов" теперь будет "Зверинецкой", "Площадь Льва Толстого" - "Площадь украинских героев", а проектная станция, которая сейчас строится, "Проспект Правды" будет носить название "Варшавская".

Соответствующие решения были приняты сегодня на пленарном заседании сессии Киевсовета. Новые названия были поддержаны большинством депутатского корпуса.

Кроме того, в рамках дерусификации новые названия получили более двух десятков улиц и переулков столицы. Теперь Петровская аллея в Печерском районе города Киева будет называться аллеей Магдебургского права. Улица Красноткацкая в Деснянском и Днепровском районах отныне является улицей Уинстона Черчилля.

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В Шевченковском районе переулок Орловского переименован в переулок Джорджа Оруэлла.

В Голосеевском районе переименовано:

улицу Генерала Матыкина в улицу Конча-Заспинскую;

переулок Ржевского - в переулок Станислава Лема;

улицу Володи Дубинина - в улицу Рэя Брэдбери;

переулок Левитана - в переулок Николая Бурачека;

улицу Пролетарскую и переулок Пролетарский - в улицу Натальи Лотоцкой и переулок Натальи Лотоцкой соответственно;

улицу Марии Боровиченко - в улицу Веры Гедройц.

Улица Юрия Смолича в Голосеевском и Соломенском районах теперь будет носить имя Докии Гуменной. В Деснянском районе улица Матросова получила название улица Афанасия Заливахи; улица Некрасова - улица Зинаиды Тулуб.

В Дарницком районе города переименованы:

переулок Волго-Донской - в переулок надежды Светличной;

переулок Суворова - в переулок Нины Строкатой;

улицу Чкалова - в улицу Сергея Светославского;

переулок Лермонтова 5-й в Дарницком районе - в переулок Дмитрия Цвитковского.

В Днепровском районе новые названия теперь у улицы Академика Бутлерова и Станюковича – теперь это улица Роберта Лисовского и Любови Малой соответственно.

В Святошинском районе переулок Кулибина переименован в переулок Антонины Смереки; улица Рихарда Зорге - в улицу Василия Ерошенко; переулок Червонозаводский - в переулок Анатолия Базилевича.

Улица Александра Пироговского в Соломенском районе отныне будет носить название Григория Кочура.

По данным Киевсовета, всего в столице уже переименовали 314 городских объектов.

Дерусификация Украины - последние новости

В Одессе переименовали два района, которые когда-то были названы в честь русского генералиссимуса Александра Суворова и советского маршала Родиона Малиновского. Отмечалось, что решение принято, в том числе на основании выводов и рекомендаций историко-топонимической комиссии, которая работает при исполнительном комитете горсовета.

В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон "о географических названиях", что предполагает так называемую" деколонизацию " топонимов (географических названий) в Украине. Согласно этому закону, в Украине отныне запрещено давать географическим объектам названия, которые символизируют или превозносят Россию. Также запрещены топонимы, связанные с памятными местами, датами, событиями в российской истории.

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