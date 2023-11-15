Столичные активисты и политики требовали убрать монумент уже давно.

В Киеве демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, находившийся в парке имени Ивана Багряного (бывший парк Пушкина). Об этом сообщил советник городского головы столицы Дмитрий Белоцерковец.

"Пушкин - все! Лишь под конец второго года полномасштабной войны до Кабмина дошло, что Пушкин не является частью украинской культуры, и чиновники согласовали инициативу Киева о сносе этого памятника. И на том спасибо. Сносим!" - написал он в своем Фейсбуке

Как видно на опубликованных в Сети видео, скульптуру осторожно сняли с постамента с помощью автокрана. После этого памятник погрузили на грузовик и вывезли. Куда именно - пока неизвестно.

Следует отметить, что после полномасштабного вторжения россиян памятник Пушкину неоднократно обливали краской, а на его постаменте хорошо заметны призывы к сносу.

Демонтаж памятников россиянам в Украине

Как писал УНИАН, на прошлой неделе правительство разрешило демонтировать памятники Пушкину, Щорсу и другим российским и советским деятелям в ряде украинских городов. Речь идет о тех монументах, которые значились в Государственном реестре недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Но задолго до этого по всей Украине местные власти начали массово убирать с улиц памятники российским и советским деятелям например, в Полтаве памятники Ватутину и Пушкину демонтировали в июле этого года, а в Харькове бюст Пушкина убрали еще в ноябре прошлого года.

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