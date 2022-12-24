Теперь заведение будет называться "Харьковский академический драматический театр".

В Харькове переименовали академический русский драматический театр имени Александра Пушкина.

"Депутаты областного совета приняли важное решение о переименовании Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина. Отныне заведение будет называться "Харьковский академический драматический театр", - сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Синегубов добавил, что россияне почти год демонстрируют истинное отношение к культурному фонду и историческим памятникам Харькова – "равняют город с землей, уничтожают культурные достояния, сами же целят в здания, названные в честь их писателей и деятелей".

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Синегубов напомнил, что только в марте Харьковский драмтеатр трижды попадал под вражеские обстрелы: тогда россияне повредили помещение художественного цеха, взрывной волной выбило окна и двери.

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