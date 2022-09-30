Переименованная атомная станция расположена в Николаевской области.

После семи месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину Кабинет министров Украины одобрил изменение названия Южно-Украинской атомной электростанции на Пивденноукраинскую АЭС (ПАЭС).

Об этом сообщает НАЭК Энергоатом.

"В соответствии с постановлением Кабмина № 1061 от 27 сентября 2022 года "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины по вопросам деятельности государственного предприятия Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом правительство окончательно утвердило переименование Южно-Украинской атомной электростанции на Пивденноукраинскую", — говорится в сообщении компании.

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НАЭК Энергоатом своим приказом утвердил смену названия АЭС еще в апреле этого года.

Пивденноукраинская АЭС:

Переименованная атомная станция расположена в Николаевской области. У нее три работающих энергоблока, АЭС входит в Пивденноукраинский энергокомплекс.

Ночью 19 сентября оккупанты обстреляли АЭС в Николаевской области. Ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. От взрыва вражеской ракеты в промышленной зоне АЭС образовалась воронка диаметром 4 метра и глубиной 2 метра.

После вражеского ракетного обстрела ЮАЭС министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал мир дать жесткий отпор стране-террористу - России, поскольку ядерная катастрофа становится все более реальной.

20 сентября 2022 года председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким объяснил, зачем россияне обстреляли АЭС в Николаевской области.

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