Президент отмечает, что эффективность карантина выходного дня зависит от взаимодействия бизнеса и власти – Центральной и местной.

Правительство должно сделать все, чтобы карантин выходного дня в Украине не стал критичным для малого и среднего бизнеса.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в субботу в своем видеообращении к украинцам из больницы «Феофания», где он проходит лечение от коронавирусной болезни.

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"Карантин выходного дня – это шанс избежать полного закрытия. Задача правительства – помочь представителям малого и среднего бизнеса пережить эти ограничительные меры», – цитирует главу государства его пресс-служба.

Зеленский отметил, что введение карантина выходного дня можно поддерживать или не поддерживать, но надо понимать, почему именно было принято такое решение.

"У нас ежедневно новые рекорды – более 12 тысяч заболевших в день. Надо сбить динамику этого роста. Наши врачи героически противостоят вирусу, но не надо доводить до ситуации, когда им действительно придется выбирать, кого лечить», – сказал президент.

По его словам, внедрение полного локдауна на всю неделю с целью уменьшения количества больных COVID-19 нанесет значительно больший урон бизнесу и экономике, чем карантин выходного дня.

В то же время президент соглашается, что даже такой ограниченный карантин повлечет значительные потери для отдельных сфер бизнеса. Поэтому правительство должно предоставить им программы и инструменты поддержки.

"Это главная задача: правительство должно сделать все, чтобы эти три уик-энда, эти шесть дней ... не стали критичными для дальнейшего существования малого и среднего бизнеса",- подчеркнул Зеленский.

При этом он подчеркнул, что эффективность карантина выходного дня зависит от взаимодействия бизнеса и власти – центральной и местной.

«Только у некоторых мэров, к сожалению, и я это констатирую, продолжаются местные выборы. Они думают не о количестве заболевших в своих городах, а о количестве голосов во втором туре. А мы делаем непростые и иногда действительно непопулярные шаги, потому что боремся не за личные рейтинги, а за жизнь украинцев. Коронавирус заставляет нас принимать сложные решения», – отметил Зеленский.

Однако, по его словам, если граждане, бизнес и власть на местах реально будут соблюдать карантин в выходные, будет шанс избежать полного локдауна.

Ситуация с коронавирусом в Украине: последние данные

В Украине 13 ноября зарегистрировано 12 тыс. 524 новых случаев COVID-19, что является новым антирекордом.

За все время пандемии в Украине заболели 525 тыс. 176 человек, выздоровели - 238 тыс. 811, умерли - 9 тыс. 508.

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Автор: Тамара Отовская