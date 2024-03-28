Кассационную жалобу рассматривает судейская коллегия в составе судей Н. О. Багай, Т. Б. Дроботовой и Ю. Я. Чумака.

Верховный суд рассмотрит кассационную жалобу по делу №910/11679/22 о захвате и перепродаже имущественных прав на несколько одесских компаний стоимостью в сотни миллионов гривен, принадлежащих общественной организации "ЦЗИ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на судебный реестр и адвоката компании Александра Ефимова.

По его словам, имущественные права "ЦЗИ" были неправомерно перерегистрированы 2 года назад с помощью хакеров, и последующие регистрационные процедуры, приведшие к смене владельцев недвижимости, были незаконными, что подтверждено выводами Антирейдерской комиссии Министерства юстиции.

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По итогам ее работы Минюст Украины выдал приказ, которым признал право собственности за общественной организации "ЦЗИ".

В ответ на это, лица "купившие" многомиллионное имущество за 15 тысяч гривен, обратились в Хозяйственный суд Киева с требованием аннулировать приказ Минюста. Суть их аргументов сводится к тому, что Минюст не имел права рассматривать жалобы "ЦЗИ", поскольку за день до рассмотрения дела комиссией, некто Юлия Заричанская подала иск к своему сожителю о признании факта проживания с ним одной семьей и отмене подписанных им сделок.

В Законе ранее говорилось, что Антирейдерская комиссия не имеет права рассматривать дела, если в это время идет судебный спор с участием тех же лиц и по аналогичным причинам.

Однако адвокат "ЦЗИ" Александр Ефимов подчеркивает, что с 2022 года закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" действует в новой редакции. Наличие спора по поводу недвижимого имущества, в этом случае, на полномочия Министерства юстиции Украины совершенно не влияет.

Кассационную жалобу рассматривает судейская коллегия в составе судей Н. О. Багай, Т. Б. Дроботовой и Ю. Я. Чумака.

Также согласно постановлению Верховного суда от 30 января 2024 года, кассационное производство по этому делу приостановлено до окончания пересмотра Большой Палатой Верховного суда дела №916/4093/21.

Суд решил приостановить рассмотрение этого дела до рассмотрения Большой Палатой Верховного Суда другого, более раннего дела о рейдерском захвате, по которому также принят приказ Минюста до 2022 года, когда закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений" действовал в старой редакции.

По мнению адвокатов "ЦЗИ", к спорным правоотношениям должны применяться положения законов, действовавших на момент принятия решения Минюстом.

Адвокаты убеждены, что спор должен рассматриваться Большой Палатой Верховного Суда, а не Кассационным судом, поскольку этот вопрос будет существенно влиять на формирование судебной практики по большому количеству аналогичных споров и, как результат, повысит доверие к законности и справедливости решения.

В ответ на это, лица, заявившие свои права на это имущество, обратились в Хозяйственный суд Киева с требованием аннулировать данный приказ.

"Суть аргументов сводится не к отрицанию факта кражи, а к утверждению, что Министерство юстиции не обладает полномочиями для рассмотрения дела о воровстве. Об искусственности иска говорит следующий факт: заседание Антирейдерской комиссии Минюста по рассмотрению этого дела было назначено на 15 декабря 2021 года. Зная это, наши противники поспешили подать иск в суд накануне, 14 декабря, чтобы сорвать процесс", - отметил адвокат.

Новые собственники настаивают на том, что Минюст не должен был рассматривать жалобы от истцов, поскольку в судах в это время уже велись дела с участием тех же лиц и по аналогичным причинам.

Однако адвокаты "ЦЗИ" подчеркивает, что стороны и основания в названых делах существенно различаются как по участникам, так и по предмету спора.

Кроме того, согласно постановлению Верховного суда от 30 января 2024 года, кассационное производство по этому делу приостановлено до окончания пересмотра Большой палатой Верховного суда дела № 916/4093/21. Однако по мнению адвокатов, к спорным правоотношениям должны применяться положения законов, действовавших на момент их возникновения.

Адвокаты "ЦЗИ" убеждены, что спор должен рассматриваться Высшей палатой Верховного суда, а не Кассационным судом, поскольку большее количество судей повысит доверие к справедливости решения и уменьшит подозрения в предвзятости и ангажированности.