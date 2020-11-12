Столичные школы и детские сады закрывать пока не собираются, так как в них наблюдается незначительный рост заражения коронавирусом.
Читайте такжеВ Украине возможен локдаун, если карантин выходного дня не сработает - ГоспотребслужбаОб этом рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.
«Школы и детские сады – это последнее, что может приостанавливать деятельность потому, что по данным ВОЗ, по данным Минздрава, по данным Киева, болеют менее 1%. Это считают и ученики, и персонал, и учителя», – заявил он.
Рубан считает, что детские сады и школы дадут тот результат формирования иммунитета, который снизит агрессивность эпидемии.
Карантин в Украине: ограничения и запреты
11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
Отныне в Украине действует общенациональный карантин с ограничениями, которые были прописаны для регионов из «оранжевой» зоны карантина.
Дополнительно в выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:
- заведений питания,
- торговых центров,
- культурных заведений,
- спортзалов,
- фитнес-центров,
- учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).
С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.
Когда действует карантин выходного дня, время
Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Он вводится с этих выходных, предварительно – на три недели.
На сайте президента уже появилась петиция с требованием отменить карантин выходного дня.
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