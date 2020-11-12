Накануне в Украине ввели карантин выходного дня.

Столичные школы и детские сады закрывать пока не собираются, так как в них наблюдается незначительный рост заражения коронавирусом.

Читайте такжеВ Украине возможен локдаун, если карантин выходного дня не сработает - ГоспотребслужбаОб этом рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.

«Школы и детские сады – это последнее, что может приостанавливать деятельность потому, что по данным ВОЗ, по данным Минздрава, по данным Киева, болеют менее 1%. Это считают и ученики, и персонал, и учителя», – заявил он.

Рубан считает, что детские сады и школы дадут тот результат формирования иммунитета, который снизит агрессивность эпидемии.

Карантин в Украине: ограничения и запреты

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

Отныне в Украине действует общенациональный карантин с ограничениями, которые были прописаны для регионов из «оранжевой» зоны карантина.

Дополнительно в выходные дни к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзалов,

фитнес-центров,

учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.

Когда действует карантин выходного дня, время

Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Он вводится с этих выходных, предварительно – на три недели.

На сайте президента уже появилась петиция с требованием отменить карантин выходного дня.

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Автор: Катерина Шварц