Автор петиции считает, что введение такого карантина не повлияет на динамику распространения COVID-19.

На сайте главы государства зарегистрирована петиция с требованием отменить карантин выходного дня.

Автор петиции Екатерина Егорова считает, что введение такого карантина не повлияет на динамику распространения COVID-19 и будет иметь катастрофические последствия для экономической и культурной жизни общества.

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"Введение карантина выходного дня, в случае утверждения правительством, будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию", - сказано в тексте петиции.

"Представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест инициативе введения карантина выходного дня и требуют:

Не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить!

Отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени", - говорится в тексте петиции.

По состоянию на 09:00 12 ноября петиция набрала 5 858 подписей из 25 тысяч необходимых.

Ужесточение карантина в Украине: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении с 14 ноября карантина выходного дня.

В выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзалов,

фитнес-центров,

учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.

Когда действует карантин выходного дня, время

Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Он вводится с этих выходных, предварительно - на три недели.

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Автор: Ольга Робейко