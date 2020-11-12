На сайте главы государства зарегистрирована петиция с требованием отменить карантин выходного дня.
Автор петиции Екатерина Егорова считает, что введение такого карантина не повлияет на динамику распространения COVID-19 и будет иметь катастрофические последствия для экономической и культурной жизни общества.
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"Введение карантина выходного дня, в случае утверждения правительством, будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю прибылей, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию", - сказано в тексте петиции.
"Представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест инициативе введения карантина выходного дня и требуют:
Не вводить в действие карантин выходного дня, а в случае его введения отменить!
Отменить в Киеве и других городах, центрах Украины запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени", - говорится в тексте петиции.
По состоянию на 09:00 12 ноября петиция набрала 5 858 подписей из 25 тысяч необходимых.
Ужесточение карантина в Украине: что известно
11 ноября Кабмин принял решение о введении с 14 ноября карантина выходного дня.
В выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:
- заведений питания,
- торговых центров,
- культурных заведений,
- спортзалов,
- фитнес-центров,
- учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).
С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.
Когда действует карантин выходного дня, время
Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Он вводится с этих выходных, предварительно - на три недели.
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