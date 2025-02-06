Во время мобилизации "разбронированные" медицинские работники будут заключать контракты сроком на 1 год.

Некоторых медицинских работников могут лишать брони от мобилизации. "Разбронирование" будет происходить по запросу от Минобороны и Командования медицинских сил относительно потребностей в отдельных специалистах-медиках.

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения. Отмечается, что списки необходимых медработников будет формировать Минздрав в координации с департаментами здравоохранения.

"Процесс будет организован таким образом, чтобы обеспечить надлежащее функционирование гражданских медицинских учреждений. Представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений средствами портала "Дія", в соответствии с порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время", – говорится в сообщении.

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После отмены брони медики будут мобилизоваться в ВСУ или другие военные формирования с назначением на медицинские должности военной службы. Во время мобилизации медицинские работники будут заключать контракты сроком на 1 год.

Бронирование медиков

В начале февраля 2025 года Кабинет министров внес изменения в законодательство, согласно которым все медицинские работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы, могут получить бронирование от мобилизации.

Отмечалось, что речь идет только о медицинских работниках, для остальных специалистов, работающих в медучреждениях, ограничения в бронировании остаются в силе.

Волонтер Оксана Корчинская назвала такое решение "ножом в спину фронтовым медикам". Она акцентировала, что среди медиков, которые уже три года находятся на передовой, есть кандидаты и доктора наук. Также медсестры, у которых по трое детей и они имеют право уволиться, но их некем заменить.

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