Корчинская отмечает, что на сегодня дефицит медицинских кадров на фронте составляет более 2 тысяч человек.

Решение о бронировании всех медицинских работников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы, является популистским. Такое мнение высказала фронтовой волонтер Оксана Корчинская в эфире "Еспресо".

Она отметила, что такое решение Кабинетом Министров Украины принято 14 января, но обнародовано оно было на днях. При этом волонтер добавила, что, по ее информации, на заседании правительства, когда это решение принималось, министра обороны Украины Рустема Умерова не было.

"Мы будем настаивать на его пересмотре. Позиция Министерства здравоохранения является популистской, мол, давайте забронируем всех гражданских медиков коммунальных и государственных учреждений, которые на полную ставку работают, а мобилизуем только тех, кто совместители и кто работает на четверть и половину ставки и тех, кто в частных заведениях", – подчеркнула Корчинская.

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По ее словам, на сегодня нехватка медиков в мобильных госпиталях, медротах составляет более 2 тысяч – речь идет о врачах, фельдшерах, медсестрах. При этом она добавила, что особенно большой дефицит анестезиологов и хирургов.

Фронтовой волонтер отмечает, что если не удалось перекрыть этот дефицит при отсутствии 100% бронирования медиков, то возникает вопрос, как это смогут сделать теперь.

"Есть медики, которые уже 3 года на фронте, и среди них кандидаты и доктора наук, есть медсестры, у которых по трое детей и они имеют право уволиться, но их некем заменить. Эти люди ждали пополнения, а взамен мы получили такое популистское решение. Все это выглядит, как нож в спину фронтовым медикам. Я надеюсь, что решение будет пересмотрено, или необходимо хотя бы объяснение, за счет кого будет пополнен дефицит фронтовых и госпитальных медиков. Потому что этот дефицит составляет 40%. Есть много погибших и раненых медиков", – отметила Корчинская.

Волонтер подтвердила, что были случаи перевода боевых медиков на должности, которые не имеют отношения к медицине. При этом она рассказала, что недавно у нее была "большая разборка" с одной из бригад ТРО, где медиков пытались перевести на немедицинские должности, но этот вопрос был решен и все медики остались на должностях или с их добровольного согласия были переведены в батальоны, но на медицинские должности.

Корчинская рассказала, что боевые медики, которые находятся в подразделениях на линии соприкосновения, имеют доплату 100 тысяч, как и, в частности, пехотинцы. В стабилизационных пунктах, которые работают под угрозой сбросов и FPV-дронов в нескольких километрах от линии соприкосновения, медики также получают такие же доплаты.

"А вот уже стабилизационные пункты, передовые хирургические отделения и сводные медицинские отряды, которые находятся на расстоянии 15-17 км, к сожалению, максимальную доплату имеют в 30 тысяч гривень. Мы уже полгода с Минобороны боремся, чтобы эти медики имели статус участника боевых действий. У этих людей нет выходных, там круглосуточный поток, они постоянно находятся под КАБами, артиллерией", – отметила Корчинская.

Бронирование медиков

Все медицинские работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы, могут быть забронированы.

Как сообщило Министерство здравоохранения, соответствующие изменения в порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время внес Кабмин. Отмечается, что в изменениях речь идет только о медицинских работниках, для остальных специалистов, работающих в медучреждениях, ограничения в бронировании остаются в силе.

В документе сказано, что значительная часть военнообязанных в медучреждениях – медики-женщины. Их количество раньше тоже учитывалось при определении доли военнообязанных, которые могут быть забронированы. Но теперь эта норма изменена, а процент бронирования рассчитывается исключительно от числа военнообязанных мужчин.

В Минздраве отмечали, что больницы вынуждены были бы постоянно обращаться за дополнительными разрешениями для бронирования более 50% военнообязанных мужчин. В то же время принятое решение о бронировании 100% медиков устраняет необходимость обращаться за отдельными разрешениями, что уменьшает нагрузку как на больницы, так и на Министерство обороны. Таким образом, больницы больше не тратят время и усилия на получение специальных разрешений, а министерство освобождается от необходимости рассматривать многочисленные отдельные запросы.

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