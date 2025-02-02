Разрешение на бронирование 100% врачей устраняет необходимость обращаться за отдельными разрешениями.

Все медицинские работники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы, могут быть забронированы.

Как сообщило Министерство здравоохранения, соответствующие изменения в порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время внес Кабмин.

Отмечается, что в изменениях речь идет только о медицинских работниках, для остальных специалистов, работающих в медучреждениях, - ограничения в бронировании остаются в силе.

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"Значительная часть военнообязанных в медучреждениях - медики-женщины. Их количество ранее также учитывалось при определении доли военнообязанных, которые могут быть забронированы. Однако эта норма была изменена, а процент бронирования рассчитывается исключительно от числа военнообязанных мужчин. Поэтому, чтобы обеспечить надлежащую работу, больницы вынуждены были бы постоянно обращаться за дополнительными разрешениями для бронирования более 50% военнообязанных мужчин. Принятое решение о бронировании 100% медиков устраняет необходимость обращаться за отдельными разрешениями, что уменьшает нагрузку как на больницы, так и на Министерство обороны. Таким образом, больницы больше не тратят время и усилия на получение специальных разрешений, а министерство освобождается от необходимости рассматривать многочисленные отдельные запросы", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что на сегодня около 75% раненых военнослужащих проходят лечение именно в гражданских медучреждениях. Поэтому такое решение позволит обеспечить оказание медицинской помощи как военным, так и гражданским в необходимом объеме.

В то же время, как заявили в министерстве, потребности ВСУ и сектора обороны в медиках, которые могут быть мобилизованы из гражданских медучреждений, будут обеспечиваться через механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых сейчас есть потребность.

"Разбронирование" будет происходить на запрос от Минобороны и Командования медицинских сил о потребностях в тех или иных специалистах-медиках. Представление о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений средствами Портала Дія, в соответствии с порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. После разбронирования специалисты будут мобилизоваться в ВСУ или другие военные формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы", - пояснили в ведомстве.

Бронирование от мобилизации

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Александр Федиенко заявил, что после обновления критичности предприятия с 21 января могут бронировать своих работников. Нардеп напомнил, что до 28 февраля предприятия должны подтвердить свой статус критического в соответствии с обновленными критериями, а дальше перебронировать своих работников. По словам Федиенко, Кабмин устранил недостаток, связанный с тем, что возникал период, когда предприятия, которые определены как критические, не могут забронировать своих работников.

Как отметил нардеп, пока трудно оценить, сколько работников потеряют бронирование и смогут быть мобилизованы. Однако, по его мнению, таких будет не много.

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