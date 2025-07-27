Это решение не является окончательным, и финансирование может быть возобновлено, если Украина достигнет определенных контрольных показателей.

Европейский Союз заявил, что удержит 1,5 миллиарда евро (или 1,7 миллиарда долларов) из общего фонда в 4,5 миллиарда евро, выделение которого зависит от достижения стандартов надлежащего управления и который не может быть использован для военных закупок. Об этом пишет New York Times.

Важно, что это решение не является окончательным, и финансирование может быть возобновлено, если Украина достигнет определенных контрольных показателей.

"Зеленский не стал публично комментировать сокращение помощи, что, тем не менее, стало неудачей для украинского лидера, который зависит от европейской финансовой поддержки, чтобы восполнить пробелы, образовавшиеся из-за отказа администрации Трампа финансировать военные усилия Украины", - сказано в статье.

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Отмечается, что это решение, похоже, сигнализировало о новой готовности блока критиковать команду Зеленского по поводу внутренней политики во время войны.

Джеймс Вассерстром, американский эксперт по борьбе с коррупцией, заявил, что "сияние определенно меркнет" в отношении лидерства Зеленского в военное время среди правительств, предоставляющих финансовую помощь. Он добавил:

"В сообществе доноров царит недовольство Зеленским".

Два ведомства - Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура - вели расследования в отношении высокопоставленных министров.

Издание напоминает, что Европейский союз учредил этот механизм помощи - Фонд помощи Украине - в прошлом году и пообещал выделить 50 миллиардов евро в течение трёх лет на устранение ущерба, причинённого войной, и подготовку страны к вступлению в ЕС. Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье сообщил, что Украина запросила выделение средств в июне, несмотря на невыполнение трёх из 16 контрольных показателей, включая неспособность назначить судей в специализированный антикоррупционный суд.

Среди иностранных лидеров, возражавших против его действий против антикоррупционных ведомств, был премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который позвонил Зеленскому, чтобы обсудить эту политику.

"Напряженность между администрацией Зеленского и следователями по делам о коррупции обострилась из-за этого дела и по другим причинам. В этом году независимая комиссия назначила Александра Цивинского, главой отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Бюро экономической безопасности", - пишет издание.

Однако правительство Зеленского отказалось назначить Цивинского на эту должность, оставив вакансию вакантной. Заполнение вакансии до четверга является условием для продолжения предоставления помощи Международным валютным фондом в рамках четырехлетней программы помощи объемом 15,6 млрд долларов, начатой в 2023 году.

Финанасовая помощь для Украины

Ранее Владимир Зеленский объявил о намерении обратиться к европейским союзникам с призывом помочь финансировать повышение зарплат украинским военным, чтобы преодолеть дефицит новобранцев и сохранить обороноспособность страны на фоне продолжающегося вторжения России.

Он уже обсуждает финансовый вопрос с Урсулой фон дер Ляйен, Марком Рютте, Эммануэлем Макроном, Киром Стармером и представителями США. Он отмечает, что речь идет не просто о поддержке, а об инвестиции в общую безопасность.

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