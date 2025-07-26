Ранее президент США заявлял, что "решит конфликт" с Северной Кореей, если он существует.

Президент США Дональд Трамп открыт к сотрудничеству с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы достичь "полной денуклеаризации" (уменьшение или ликвидация ядерного оружия - УНИАН) Северной Кореи. Об этом заявил представитель Белого дома, передает Yonhap News.

Такое заявление прозвучало после того, как администрация Трампа объявила о мерах, направленных на прекращение незаконных схем получения доходов Пхеньяном. Среди таких мер было и вознаграждение за информацию о семи северокорейских гражданах, причастных к схеме, которая, как считается, собирает средства для ядерной и ракетной программ КНДР.

"Президент Трамп во время своего первого срока провел три исторических саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которые стабилизировали ситуацию на Корейском полуострове и позволили достичь первого в истории соглашения на уровне лидеров о денуклеаризации. Президент сохраняет эти цели и остается открытым к сотрудничеству с лидером Кимом для достижения полной денуклеаризации Северной Кореи", - подчеркнул представитель администрации агентству Yonhap News в электронном письме.

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Журналисты напомнили, что в прошлом месяце американский лидер заявил, что "решит конфликт" с Северной Кореей, если он существует. Поэтому такое заявление может означать, что он, возможно, намерен начать диалог с Кимом.

В Yonhap News добавили, что 24 июля администрация Трампа приняла ряд мер против Северной Кореи, а именно наложила санкции на торговую компанию страны, предупредив, что США "не будут стоять в стороне", когда КНДР получает прибыль от "преступной деятельности", а также для финансирования своих "дестабилизирующих" программ разработки вооружения.

"Эти меры включали программу отправки работников информационных технологий Северной Кореи за границу, кражу криптовалюты, торговлю поддельными товарами и контрабанду нефти", - уточнили в материале.

Сотрудничество России и Северной Кореи - последние новости

Ранее издание The Guardian писало, что Южная Корея игнорирует "монстра под кроватью", чтобы не давать оружие Украине. Речь идет о том, что южнокорейские власти не осознают масштабов угрозы, которую для нее представляет сотрудничество России и КНДР.

По словам аналитиков, официальный Сеул в публичной сфере полностью игнорирует применение северокорейского оружия российскими оккупантами против Украины.

"Сдержанная реакция [Южной Кореи] вызвала вопрос у аналитиков относительно того, полностью ли Сеул осознает последствия того, что многие считают важнейшей военной трансформацией Северной Кореи за десятилетия, сформировавшейся в реальных боевых действиях на полях сражений Украины", - подчеркнули в The Guardian.

В то же время разведка Южной Кореи сообщала, что КНДР, вероятно, передала России 12 млн снарядов калибра 152 мм. По словам разведчиков, в целом Северная Корея могла поставить РФ около 28 тысяч контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.

Также известно, что с октября прошлого года КНДР передала российским оккупантам обычное оружие и около 13 тысяч военных для поддержки войны РФ.

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