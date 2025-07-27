Исследователей очень удивило покрытие тела этого животного.

Рептилия, которая жила на деревьях 247 млн лет назад, была идентифицирована благодаря окаменелостям, которые обнаружили еще в 1930-х годах. В частности палеонтологи из Государственного музея естественной истории Штутгарта (Германия) назвали рептилию Mirasaura grauvogeli, что в переводе "удивительная рептилия Граувогеля". Об этом пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что эта рептилия имела спинной гребень, покрытый структурно сложными кожными отростками, что говорит о ее независимом эволюционном пути.

"Тот факт, что мы обнаружили такие сложные кожные отростки в такой древней группе рептилий, проливает новый свет на их эволюцию. Миразаура даже старше динозавров и не является их близкой родственницей", - отметил доктор Стефан Шпикман, главный автор и ученый Штутгартского музея.

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По словам исследователей, покрытие тела, такое как волосы и перья, появилось не только для красоты. Оно играло значительную роль в эволюции, обеспечивая тепло, помогая в ухаживании и позволяя летать.

Эти структуры считались уникальными для млекопитающих, птиц и их ближайших родственников - динозавров и птерозавров.

Это существо возвращает нас еще дальше в прошлое, показывая, что генетическая основа для сложных кожных отростков могла возникнуть более 300 млн лет назад у групп, которые не были тесно связаны с птицами или вымершими динозаврами.

"Рептилия Граувогеля показывает нам, насколько удивительной может быть эволюция. Она неоднократно создает подобные структуры, которые полностью независимы друг от друга, а также структуры, которые настолько отличаются, что их можно различить", - отметил профессор доктор Райнер Шох, эксперт по рептилиям и руководитель отдела палеонтологии музея.

В издании пояснили, что миразаура принадлежала к дрепанозавроморфам, одной из древнейших групп существ триасового периода. Дренапозавры были уникально приспособлены к жизни на деревьях, а также имели хватательные передние конечности и когти.

Другие исследования ученых

Как писал УНИАН, ранее в Китае нашли новый вид травоядных динозавров, которые умели щебетать, как птица. По словам ученых, также этот вид умел свистеть и чирикать. Речь идет о Pulaosaurus qinglong, который был назван в честь мифического китайского дракона, известного громким криком.

Также сообщалось, что в Канаде обнаружили следы динозавров, которые удивительно удивили ученых. Такие следы свидетельствуют о том, что различные виды динозавров иногда собирались в стада. Кроме того, на месте раскопок обнаружили следы небольшого плотоядного динозавра.

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