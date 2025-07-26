По словам экспертов, такие авто потребуют дорогостоящего ремонта.

В мире существует много плохих автомобилей с хорошими двигателями, но есть и противоположная ситуация. Поэтому эксперты издания Jalopnik назвали модели авто, которые оснащены ужасными двигателями.

BMW i8

Он имел вид автомобиля, который прибыл из будущего, а также привлекает внимание, как Ferrari. Эта модель приближалась к созданию суперкара, однако двигатель ее подвел.

"И я даже не жалуюсь на гибридную трансмиссию. Porsche, Ferrari и McLaren создали настоящие суперкары PHEV с надлежащими мощными бензиновыми двигателями. Если бы i8 имел двигатель M3 или M5 с более мощным электродвигателем, он был бы легендой с мощностью почти 1000 л.с.", - отметил один из экспертов.

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Mazda RX-8

Автомобиль отлично выглядит и был оснащен атмосферным двигателем, который, по мнению многих, был надежнее, чем предыдущие турбодвигатели, но рынок запчастей свидетельствует о другом.

"Эти двигатели были ненадежными и недостаточно мощными для автомобиля, на котором они устанавливались (даже вариант мощностью 231 л.с. был недостаточным). И это не потому, что Mazda не знала об этом, ведь у них была подобная история с RX7 FC NA - бессильным двигателем, который выдавал лишь 150 л.с., что едва хватало на ровной поверхности, не говоря уже о подъеме, но по крайней мере этот двигатель был "надежным" по роторным стандартам", - объяснили в Jalopnik.

Pontiac Fiero

Один из специалистов подчеркнул, что этот автомобиль приятен в управлении, за исключением двигателя.

"У меня был 86 2M4. 86 с подвеской, доставшейся по наследству, имел действительно приятное управление и был очень веселым в вождении... за исключением чрезвычайно сельскохозяйственного двигателя. Я ездил на Fiero, в котором кто-то заменил Iron Duke на Quad 4 (речь идет о двигателях - УНИАН). Уменьшение веса примерно на 100 фунтов (45 кг - УНИАН) и удвоение мощности изменили автомобиль", - добавил эксперт.

Toyota MR2 Spyder

По словам специалистов, базовый двигатель 1ZZ-FE Corolla/RAV4 мощностью 140 л.с. в MR2 Spyder был особым разочарованием.

"Toyota уже использовала более мощный двигатель 2ZZ-GE мощностью 180 л.с. в Matrix, Celica и Corolla, что делало это решение еще более сомнительным", - подчеркнули в материале.

Land Rover Range Rover с двигателем 5.0

Эксперты так высказались об этом автомобиле:

"Когда 5.0 в отличном состоянии и хорошо обслуживается (за большие деньги), это замечательный и плавный двигатель, но когда цепь ГРМ начинает издавать неприятные звуки, вам понадобится 5-6 тысяч долларов, чтобы исправить проблему".

Другие советы автоэкспертов

Ранее опытный механик предупредил о "неисправимой" проблеме у некоторых подержанных авто. Он отметил, что проблема связана с "мокрыми ремнями", которые устанавливаются на всех авто, выпущенных после 2017 года.

Также известный автомеханик Скотти Килмер призвал водителей прекратить покупать один автомобиль. Экспеерт рассказал, что некоторые участники дорожного движения покупают авто с полным приводом, работающие на бензине, дизельном топливе или электроэнергии, хотя они им не нужны.

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