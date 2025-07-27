Дата 27 июля славится несколькими международными, украинскими и церковными праздниками.

Дату 27 июля в нашей стране связывают со здоровьем. В праздник сегодня в Украине принято поздравлять в Украине, а в народных традициях - молиться о выздоровлении. Международное торжество посвящено пожилым людям.

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Какой сегодня праздник церковный

В старом стиле православная церковь чтила в эту дату отцов шести Вселенских соборов.

Если хотите знать, какой сегодня церковный праздник по новому стилю, то помолитесь священномученику и целителю Пантелеймону Никомедийскому об излечении болезней, психических недугов, ранений. Он считается покровителей всех врачей, военных и хронически больных. Молиться можно за себя и за близких.

Какой сегодня праздник в Украине

27 июля родились некоторые прославленные украинцы, которых нам стоит помнить, - бандурист Владимир Кабачок, поэт Иван Гнатюк, художники Ада Рыбачук и Владимир Юрчишин, актриса и Певица Наталия Половинка.

О том, какой сегодня праздник отмечается в нашей стране, известно не всем украинцам, ведь он совсем молодой. Это День медика, основанный в 2023 году в дату памяти целителя Пантелеймона. Поздравьте всех близких и знакомых врачей и поблагодарите их за благородный труд.

Какой сегодня праздник в мире

Главное всемирное торжество дня - День бабушек и дедушек. В честь него стоит сходить в гости или позвонить близким, ведь им часто не хватает внимания внуков.

Другие известные праздники сегодня - День ходьбы на ходулях и День гамбургера, самого известного американского блюда.

Некоторые люди, чей талант признан всем миром, появились на свет в эту дату - математик Йоганн Бернулли, писатель Александр Дюма сын, поэт Джозуэ Кардуччи, балерина и хореограф Пина Бауш, футболист Хосе Луис Чилаверт.

Что за праздник сегодня народный

Славяне сочиняли приметы на каждый день и верили в их правдивость. О сегодняшней дате говорили следующее:

если земля сухая, то лето будет затяжным и жарким;

ласточки и стрижи низко летят - к затяжной осени;

чем больше желудей на дубе, тем лучше зерно уродится;

пчелы не покидают улей - ждите дождя.

В народе отмечали 27 июля праздник Пантелеймонов День. Люди верили, что целительные растения обретают особую силу, и собирали их в эту дату. На огороде выкапывали молодую картошку, капусту и лук, после чего готовили полезный овощной суп.

Удачным сегодня праздник считался для любого лечения, оздоровительных процедур, закаливания организма.

Что нельзя делать сегодня

Как говорят украинские верования, в праздник сегодня не стоит тяжело работать на участке, отказывать в помощи нуждающимся, жадничать, проявлять зависть. Нарушители могут навлечь на себя болезни и пожар.

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