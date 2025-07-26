Она утверждает, что некоторые ее коллеги, которые знали о ее диагнозе, использовали эту информацию против нее.

Народный депутат Марьяна Безуглая, которая известна своими скандальными высказываниями, рассказала, что имеет синдром Аспергера, и объяснила, как это влияет на нее. Об этом она написала в комментариях под сообщением руководительницы коммуникаций Института экономических исследований Елены Шкарповой в Facebook.

В своей заметке Шкарпова поделилась своим мнением о Безуглой. Она отметила, что "это не пост поддержки, а попытка посмотреть на человека, который всех раздражает, удивляет и бесит, под другим углом".

"Спасибо, что так внимательно написали и вникли в суть. Аспергер или нейрорезное мышление", - написала Безуглая.

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Она утверждает, что некоторые ее коллеги, которые знали о ее диагнозе, использовали эту информацию против нее:

"Осознавая специфику, сделала ее своим оружием, орудием для достижения собственных идей, определив приоритетным путем работу для государства на среднесрочную перспективу, учитывая войну, которая началась в 2014 году".

Депутат объяснила, что чувствует эмоции иначе и имеет высокий порог страха, а ложь для нее - почти невозможна.

"Наше мышление действительно отличается. Я думаю через структуры, алгоритмы, логику. Факты и наблюдения накладываются в сознании, как данные в базе, и из них формируется вывод - построенный на переменных, которые я учла", - написала она.

Что такое синдром Аспергера

Синдром Аспергера - это расстройство из спектра аутизма, характеризующееся трудностями в социальном взаимодействии, особенностями восприятия информации, повышенным вниманием к деталям и склонностью к системному мышлению. Люди с этим синдромом обычно имеют нормальный или высокий интеллект и не имеют нарушений речи, но могут испытывать трудности с пониманием эмоций других и считыванием социальных сигналов. Сегодня термин часто заменяют на понятие "аутизм без нарушений интеллекта" или "аутизм высокого функционирования".

Скандальные высказывания Безуглой

Недавно Безуглая высказалась о гибели коллеги по парламенту Ярослава Рущишина. Она опубликовала пост, в котором упомянула Рущишина без должного погибшим почета. Высказалась критически, упрекнув, что депутат не поднимал вопросов, связанных с обороной. Более того, она вспомнила обстоятельства трагической гибели Рущишина в ДТП на мотоцикле Harley-Davidson с припиской "погиб не в бою" и "комендантское время на нардепов не распространяется".

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