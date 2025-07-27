Российская "оборонка" ежемесячно выпускает 200-250 ракет.

Российская Федерация наращивает производство дронов и ракет и ежемесячно она производит до 5000 БпЛА типа "Герань", которые несколько отличаются от дронов "Шахед". Об этом говорится в исследовании "Радио свобода".

Служба "Радио Свобода" совместно с расследовательской группой Conflict Intelligence Team проанализировала открытые данные о производстве боеприпасов и других основных видов вооружения в России.

Отмечается, что российская "оборонка" ежемесячно выпускает 200-250 ракет, в частности: "Искандер", "Кинжал", "Калибр", Х-101, Х-32, "Оникс" и "Циркон". В целом это до 3000 ракет в год.

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Важно, что в 2025 году Россия планирует собрать до 1500 танков, в основном - модернизированные версии советских моделей. При этом новейших Т-90М производят примерно 280 единиц в год.

Также РФ занимается модернизацией бомбардировщиков Ту-160 и строительством новых Ту-160М2, но ни один из них пока не передан в войска. Появились фото новых истребителей Су-57, однако официально их наличие не подтверждено.

Производство оружия в РФ

Ранее впервые в российском оружии обнаружили компонент индийского производства. В ГУР Минобороны Украины обнародовали данные о почти 200 новых деталей и компонентов, которые применяются в шести типах оружия РФ, включая CRP-антенну российских БПЛА типа "Шахед", северокорейские баллистические ракеты KN-24, компьютер из ракеты Х-47 "Кинжал", дроны Supercam S350, "Герберы" и Zala. В частности, в CRP-антеннах для беспилотников "Герань-2" обнаружили только два американских чипа.

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