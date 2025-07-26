На одном из направлений российские оккупанты не оставляют попыток вклиниться.

Зимой речь шла о том, что российские оккупанты будут двигаться в сторону окрестностей к западу от Покровска и на юг, то сейчас главная миссия врага — "вклиниться между Константиновкой и Покровском", заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, таким образом, оккупанты смогут представлять Покровско-Мирноградской агломерации с востока и, если получится, с севера. "Собственно, там сейчас решается судьба так называемой российской кампании, и это главный акцент", - отметил Трегубов в эфире телемарафона.

Также он добавил, что Покровское направление — одно из самых интенсивных. Хотя воины ВСУ оказывают там огромное сопротивление.

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По словам Трегубова, оккупанты не забывают и о попытках зайти в Днепропетровскую область.

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Ранее УНИАН сообщал, что украинские военнослужащие ликвидировали командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии армии РФ.

Военный обозреватель Денис Попович, в свою очередь, рассказал, что есть угроза перекрытия логистики к Покровску, со стороны оккупантов. Хоть в районе города прорывов нашей обороны нет, но враг все же понемногу продвигается.

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