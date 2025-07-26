Однако в общеевропейском рейтинге украинские города все находятся в хвосте списка.

Львов является самым комфортным для жизни крупным городом Украины. Соответствующие подсчеты сделал проект Numbeo, который отслеживает качество и стоимость жизни во всем мире.

В Украине проект проанализировал только 5 крупных городов, поэтому рейтинг, очевидно, является неполным, поскольку не учитывает не только маленькие города, но и большинство областных центров.

При составлении рейтинга были учтены такие показатели как стоимость жизни (общая и с учетом средних зарплат в городе), общий уровень безопасности, качество системы здравоохранения, климат, цены на недвижимость, затраты времени на дорогу при перемещении по городу, а также уровень загрязнения.

Видео дня

Пятерка украинских городов по качеству жизни выглядит следующим образом:

Львов, Харьков, Киев, Одесса, Днепр.

Совокупный индекс качества жизни в Украине варьируется от 135 во Львове до 98 в Днепре. И это значительно меньше, чем у европейских лидеров. На первых трех строчках разместились города Нидерландов: Гаага (235), Гронинген (229) и Эйндховен (226). Таким образом, в Европе украинские города занимают места с 88-го (Львов) по 107-е (Днепр).

Что касается глобального рейтинга, то мировым лидером по качеству жизни авторы рейтинга также называют именно упомянутые европейские города.

Другие новости из мира туризма

Как писал УНИАН, вооружённый конфликт между Камбоджей и Таиландом набирает обороты и уже начал угрожать популярным курортам на побережье.

Также мы рассказывали, что Европейский союз планирует отменить ограничение в аэропортах, которое вот уже 20 лет раздражает путешественников.

Вас также могут заинтересовать новости: