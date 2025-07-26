Львов является самым комфортным для жизни крупным городом Украины. Соответствующие подсчеты сделал проект Numbeo, который отслеживает качество и стоимость жизни во всем мире.
В Украине проект проанализировал только 5 крупных городов, поэтому рейтинг, очевидно, является неполным, поскольку не учитывает не только маленькие города, но и большинство областных центров.
При составлении рейтинга были учтены такие показатели как стоимость жизни (общая и с учетом средних зарплат в городе), общий уровень безопасности, качество системы здравоохранения, климат, цены на недвижимость, затраты времени на дорогу при перемещении по городу, а также уровень загрязнения.
Пятерка украинских городов по качеству жизни выглядит следующим образом:
- Львов,
- Харьков,
- Киев,
- Одесса,
- Днепр.
Совокупный индекс качества жизни в Украине варьируется от 135 во Львове до 98 в Днепре. И это значительно меньше, чем у европейских лидеров. На первых трех строчках разместились города Нидерландов: Гаага (235), Гронинген (229) и Эйндховен (226). Таким образом, в Европе украинские города занимают места с 88-го (Львов) по 107-е (Днепр).
Что касается глобального рейтинга, то мировым лидером по качеству жизни авторы рейтинга также называют именно упомянутые европейские города.
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