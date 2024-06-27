До 16 июля все мужчины должны обновить данные, а лица со статусом "ограниченно годный" - пройти ВЛК, напоминают в ТЦК.

Мобилизации подлежат граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны по состоянию здоровья. Впрочем, некоторые категории лиц имеют право на отсрочку, или могут быть забронированы.

Как рассказал заместитель начальника Черкасского областного ТЦК и СП подполковник Василий Фризюк в комментарии "Суспильному", кроме мужчин от 25 до 60 лет, также мобилизации подлежат:

женщины, состоящие на воинском учете;

мужчины от 18 до 25 лет, которые имеют воинское звание офицера запаса или которые ранее проходили военную службу.

Также Фризюк отметил, что все граждане от 18 до 25 лет могут заключить контракт на добровольной основе. До 16 июля все мужчины должны обновить данные, а лица со статусом "ограниченно годный" - пройти ВВК.

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"Сейчас граждане, которые имели статус "ограниченно годный", должны пройти военно-врачебную комиссию в течение девяти месяцев, то есть до 4 февраля 2025 года. После повторного осмотра военнослужащие, которые будут признаны непригодными к военной службе, будут уволены, а те, которые будут признаны годными, их направят в территориальные центры комплектования, учебные заведения, или в части обеспечения. А военнообязанные, которые признают непригодными, будут исключены из воинского учета", - отметил подполковник.

Согласно новому законодательству, есть категории: временно непригодный, который нуждается в лечении, дообследовании; непригодный, с последующим пересмотром через 6-12 месяцев; непригодный с исключением с воинского учета.

Бронирование - кто может его получить

Как напомнил Фризюк, бронированию подлежат:

государственные служащие, которые находятся на должностях государственной службы, категории А, категории Б и В;

работники силовых структур, в частности Нацполиция, Государственное бюро расследований, прокуратура, работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций;

работники критически важных предприятий, которые работают на экономику Украины, а также на Вооруженные Силы Украины.

"Кроме того, с июня 2024 года, в соответствии с 723 постановлением, дополнительно бронированию будут подлежать те военнообязанные, которые занимаются гуманитарным разминированием", - добавил Фризюк.

Мобилизация в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Верховной Раде высказались о возможности введения в Украине электронных повесток. Федор Вениславский сообщил, что на сегодня в парламенте соответствующих законопроектов не зарегистрировано.

Тем временем украинцы продолжают активно обновлять свои данные после вступления в силу законопроекта о мобилизации. В частности, сейчас уже 2 млн 430 тысяч украинцев сделали это.

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