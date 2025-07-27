Они рекомендуют одну вещь только из-за того, что уже богаты.

Миллиардеры часто дают один сомнительный карьерный совет — "следовать за своей страстью". Однако это худшее, что вообще можно придумать, считает self-made миллионер, профессор маркетинга Нью-Йоркского университета и автор бестселлеров Скотт Гэллоуэй.

"Любой, кто говорит вам следовать за своей страстью, уже богат", - подчеркнул он. Родившийся в Лос-Анджелесе, в семье матери-одиночки, Гэллоуэй вспоминает, что доход его семьи в детстве никогда не превышал 40 000 долларов в год, пишет CNBC.

История Скотта Гэллоуэя

Он надеялся, что его страсть к спорту принесёт ему финансовую свободу. Однако, поняв, что профессиональная спортивная карьера ему не светит, он окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и устроился аналитиком в Morgan Stanley.

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Но вскоре осознал: "У меня нет для этого нужных навыков". Он начал искать другие варианты и пришёл к выводу, что больше подходит для предпринимательства, чем для работы в крупной компании. В 1992 году он стал сооснователем маркетингового агентства Prophet, которое в 2002 году было продано за 33 миллиона долларов.

Позже, в 2010 году, он соосновал аналитическую компанию L2, которую выкупили в 2017 году за более чем 130 миллионов долларов. Его профессиональный путь показывает, что успех приходит не от слепого следования страсти или выбора "выгодной" сферы. Важно найти пересечение между тем, в чём ты хорош, и тем, что может принести деньги — и быть готовым меняться.

"После выпуска из университета я подал заявки в 29 компаний. Меня приняли только в одну. Ключ к моему успеху — это отказы. Точнее, моя способность их выдерживать. Если ты не получишь кучу "нет", ты никогда не дойдёшь до своих лучших "да"", - вспомнил он.

В чем смысл его мысли

Эта мысль перекликается с высказываниями CEO Mastercard Михаэля Мибаха, который советует молодым людям не ограничиваться лишь страстью при выборе карьеры. Он рано понял, что у него талант к лидерству и желание помогать другим. Это привело его к руководящим позициям в IBM, The Metropolitan Opera и 16-летней карьере в Mastercard.

"Я рад, что ты следуешь за своей страстью. Но задай себе вопрос: а в чём ты действительно хорош? Что отличает тебя от других? Найди пересечение между тем, что тебе нравится, что имеет значение и где ты можешь преуспеть — и соедини это", - говорит Мибах стажёрам.

Хотя найти свои сильные стороны сразу не получится — это требует времени, проб и ошибок. Преобразовать неудачи в точки роста помогает мышление развития — идея о том, что навыки можно постоянно совершенствовать, пишет СМИ. Это позволяет воспринимать отказы как уроки и двигаться дальше в карьере и жизни.

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Ранее УНИАН сообщал про 2 черты, о которых Стив Джобс говорил еще 40 лет назад как о тех, что сочетаются в успешных людях. По словам основателя компании Apple, для настоящего успеха нужно сочетать в себе черты и мыслителя (того, кто придумывает идеи), и деятеля (того, кто воплощает эти идеи на практике).

Гендиректор Amazon, в свою очередь, назвал главную ошибку, которую совершает молодежь в 20 лет. По его словам, он слишком часто видит молодых людей, которые думают, что в этом возрасте им необходимо четко знать, чем они хотят заниматься всю оставшуюся жизнь.

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