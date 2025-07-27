Пуск выполнил 14-й артиллерийский полк, одно из самых первых подразделений, получивших системы HIMARS.

Австралийская армия впервые провела боевой пуск новой американской оперативно-тактической ракеты PrSM (Precision Strike Missile) с пусковой установки M142 HIMARS во время учений Talisman Sabre 2025. Об этом пишет Army Recognition Group.

Примечательно, что это первый случай боевого применения PrSM вне США и важный шаг в формировании дальнобойного ударного потенциала Австралии.

Ракета способна поражать цели на дальности свыше 400 км (в перспективе - более 500 км) с высокой точностью и предназначена для уничтожения ключевых объектов: командных пунктов, ПВО и логистических узлов.

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Пуск выполнил 14-й артиллерийский полк, одно из самых первых подразделений, получивших системы HIMARS, приобретенные в рамках программы на 1,6 миллиарда долларов.

Всего планируется поставка 42 установок, которые поступят в недавно сформированную 10-ю бригаду огневой поддержки (10th Fires Brigade), штаб которой находится в Аделаиде.

Помимо импорта, страна строит собственное производство управляемых ракет, включая PrSM, что усилит оборонную промышленность и обеспечит суверенные поставки вооружений.

Помощь Украине от Автралии

Недавно правительство Австралии сообщило, что поставило танки M1A1 Abrams в Украину в рамках пакета помощи на сумму 160 млн долларов США, чтобы страна смогла защитить себя от агрессии РФ.

Как отметил министр обороны страны Ричард Марлз, Украина получила от государства большую часть из 49 танков, остальные будут доставлены в ближайшие месяцы.

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